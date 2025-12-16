في الضاحية الجنوبية.. توقيف مواطن أطلق النار على دورية للجيش وهذا ما ضبط بحوزته

في سياق مكافحة الاتجار بالمخدرات وملاحقة المخلين بالأمن، أوقفت دورية من في منطقة الليلكي – الضاحية الجنوبية المواطن (ح.ز.) لارتكابه عدة جرائم: تأليف عصابة مسلحة تنشط في أعمال السرقة والسلب وترويج المخدرات، وإطلاق النار على دورية للجيش، وضبطت في حوزته مسدسًا حربيًّا.كما دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من المديرية المذكورة منزل المواطن (ر.ز.) في منطقة بجدرفل – وأوقفته لحيازته أسلحة وذخائر حربية.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف المختص.