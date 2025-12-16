تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

جمعية تجار صيدا تمدد ساعات فتح الأسواق احتفالاً بالأعياد المجيدة

Lebanon 24
16-12-2025 | 09:04
A-
A+
Doc-P-1456036-639014979832695463.png
Doc-P-1456036-639014979832695463.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
هنأت جمعية تجار صيدا وضواحيها بالأعياد المجيدة ، وأعلنت، في بيان، تمديد فتح الأسواق ليلاً يومي الخميس والسبت المقبلين لمواكبة الأجواء الإحتفالية التي تشهدها المدينة لمناسبة الميلاد .

وتقدمت الجمعية "من اللبنانيين عموماً ومن أهلنا في صيدا والجوار خصوصاً، بالتهنئة بحلول الأعياد المجيدة والعام الجديد"، معلنة "تمديد فتح الأسواق ليلاً يومي الخميس والسبت 18 و20 كانون الأول 2025 لمواكبة الأجواء الإحتفالية التي تشهدها المدينة ضمن مهرجان الميلاد الذي تقيمه بلدية صيدا (من 18 إلى 22 كانون الأول 2025) في باحة مطرانية الروم الكاثوليك في السوق التجاري، وتجتمع فيه العائلة الصيداوية بكل أطيافها في القرية الميلادية والفعاليات والأنشطة المرافقة" .

أضافت الجمعية في بيانها :"ومساهمةً منها في انجاح هذه الإحتفالية وتشجيعاً للمواطنين للنزول الى وسط المدينة بالتزامن معها ، قامت جمعية تجار صيدا وضواحيها بتأمين التيار الكهربائي لإنارة كافة شوارع السوق التجاري بما فيها المحيطة بالمطرانية بعدما عملت بالتعاون مع ورش بلدية صيدا على صيانة شبكة الإنارة فيه. آملين أن تساهم هذه الأجواء في تنشيط الحركة التجارية في الأسواق خلال هذه الفترة، وأن تكون أعيادنا المجيدة هذا العام وكل عام مساحة لقاء وفرح ونشاط، وأن تحمل السنة الجديدة الخير والإستقرار لبلدنا الحبيب لبنان".
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
احتفال إضاءة الكنائس في بلدة أردة – زغرتا بمناسبة شهر الأعياد المجيدة
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 23:13:42 Lebanon 24 Lebanon 24
هاني في جمعية مستوردي وتجار مستلزمات القطاع الزراعي: نحو شراكة متكاملة لتنظيم السوق
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 23:13:42 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس غرفة صيدا: نقدر قرار السعودية فتح أسواقها أمام المنتجات اللبنانية
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 23:13:42 Lebanon 24 Lebanon 24
جمعية تجار لبنان الشمالي تبحث مع تيار المستقبل خطة لتحريك العجلة الاقتصادية
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 23:13:42 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

الروم الكاثوليك

جمعية تجار صيدا

السنة الجديدة

جمعية تجار

حبيب لبنان

الكاثوليك

صيدا على

التيار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:58 | 2025-12-16
Lebanon24
15:30 | 2025-12-16
Lebanon24
15:20 | 2025-12-16
Lebanon24
14:57 | 2025-12-16
Lebanon24
14:38 | 2025-12-16
Lebanon24
14:15 | 2025-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24