جمعية تجار صيدا تمدد ساعات فتح الأسواق احتفالاً بالأعياد المجيدة

هنأت وضواحيها بالأعياد المجيدة ، وأعلنت، في بيان، تمديد فتح الأسواق ليلاً يومي الخميس والسبت المقبلين لمواكبة الأجواء الإحتفالية التي تشهدها المدينة لمناسبة الميلاد .وتقدمت الجمعية "من اللبنانيين عموماً ومن أهلنا في والجوار خصوصاً، بالتهنئة بحلول الأعياد المجيدة والعام الجديد"، معلنة "تمديد فتح الأسواق ليلاً يومي الخميس والسبت 18 و20 كانون الأول 2025 لمواكبة الأجواء الإحتفالية التي تشهدها المدينة ضمن مهرجان الميلاد الذي تقيمه بلدية صيدا (من 18 إلى 22 كانون الأول 2025) في باحة مطرانية في السوق التجاري، وتجتمع فيه العائلة الصيداوية بكل أطيافها في القرية الميلادية والفعاليات والأنشطة المرافقة" .أضافت الجمعية في بيانها :"ومساهمةً منها في انجاح هذه الإحتفالية وتشجيعاً للمواطنين للنزول الى وسط المدينة بالتزامن معها ، قامت صيدا وضواحيها بتأمين الكهربائي لإنارة كافة شوارع السوق التجاري بما فيها المحيطة بالمطرانية بعدما عملت بالتعاون مع ورش بلدية صيانة شبكة الإنارة فيه. آملين أن تساهم هذه الأجواء في تنشيط الحركة التجارية في الأسواق خلال هذه الفترة، وأن تكون أعيادنا المجيدة هذا العام وكل عام مساحة لقاء وفرح ونشاط، وأن تحمل الخير والإستقرار لبلدنا الحبيب ".