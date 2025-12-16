تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الطاقة: تمديد قبول طلبات الترشيح لعضوية مجلسي ادارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ومؤسسة مياه البقاع

Lebanon 24
16-12-2025 | 09:03
A-
A+
Doc-P-1456037-639014980742316768.png
Doc-P-1456037-639014980742316768.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة الطاقة والمياه" تمديد قبول طلبات الترشيح لملء موقع اعضاء غير متفرغين من داخل أو من خارج الملاك لمجلسي إدارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ومؤسسة مياه البقاع حتى 31/12/2025 ضمناً".

وقالت في بيان:" تأتي هذه التعيينات في إطار تفعيل الإدارة في وزارة الطاقة والمياه والمؤسسات التي تحت وصايتها وضمن المسار الإصلاحي ومن أحد ابوابه ملء الشغور".

واكدت ان"هذه التعيينات ستتم وفقاً للأحكام القانونية والتنظيمية المرعية الاجراء وعملاً بالمراسيم المرتبطة بها في النظام العام للمؤسسات العامة وبآلية التعيين التي أقرها مجلس الوزراء والتي تنص على تعيين الأعضاء غير المتفرغين من قبل الوزير مباشرة". 

ولفتت الى ان"الوزير جو الصّدي وضع  آلية ترتكز على الشفافية والحوكمة الرشيدة وتتوخى الاستعانة بمجموعة من الخبراء المتخصصين للمساهمة بدرس ملفات المرشحين وإجراء مقابلات شفهية مع الذين يتمتعون بالمؤهلات والموصفات المطلوبة".

للإطلاع على الشروط المطلوبة للتعيين والمؤهلات العلمية والخبرات العملية والموانع (اضغط هنا).
 
إعلان لملء مركز عضو في مجلس ادارة مؤسسة مياه. (اضغط هنا)
 إرسال السير الذاتية مرفقة بالمستندات يتم عبر البريد الالكتروني الآتي: لعضوية مجلس إدارة بيروت وجبل لبنان: EBMLJobs@outlook.com لعضوية مجلس إدارة البقاع: BWEJobs@outlook.com لا يقبل أي طلب يقدّم باليد الى وزارة الطاقة والمياه.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تمديد مهلة التقدم بطلبات الترشيح لعضوية مجلس ادارة الضمان
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 23:13:48 Lebanon 24 Lebanon 24
مؤسسة مياه البقاع: تنفيذ حملة قمع مخالفات في بلدة الخريبة
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 23:13:48 Lebanon 24 Lebanon 24
مؤسسة مياه لبنان الجنوبي تؤكد التزامها بتوفير المياه للمواطنين
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 23:13:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تعيين رئيس جديد لمجلس إدارة مدير عام لمصلحة مياه البقاع
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 23:13:48 Lebanon 24 Lebanon 24

مؤسسة مياه بيروت

مجلس الوزراء

وزارة الطاقة

جبل لبنان

الملا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:58 | 2025-12-16
Lebanon24
15:30 | 2025-12-16
Lebanon24
15:20 | 2025-12-16
Lebanon24
14:57 | 2025-12-16
Lebanon24
14:38 | 2025-12-16
Lebanon24
14:15 | 2025-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24