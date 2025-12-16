الطاقة: تمديد قبول طلبات الترشيح لعضوية مجلسي ادارة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان ومؤسسة مياه البقاع

أعلنت والمياه" تمديد قبول طلبات الترشيح لملء موقع اعضاء غير متفرغين من داخل أو من خارج الملاك لمجلسي إدارة وجبل ومؤسسة مياه حتى 31/12/2025 ضمناً".وقالت في بيان:" تأتي هذه التعيينات في إطار تفعيل الإدارة في وزارة الطاقة والمياه والمؤسسات التي تحت وصايتها وضمن المسار الإصلاحي ومن أحد ابوابه ملء الشغور".واكدت ان"هذه التعيينات ستتم وفقاً للأحكام القانونية والتنظيمية المرعية الاجراء وعملاً بالمراسيم المرتبطة بها في النظام العام للمؤسسات العامة وبآلية التعيين التي أقرها والتي تنص على تعيين الأعضاء غير المتفرغين من قبل الوزير مباشرة".ولفتت الى ان"الوزير جو الصّدي وضع آلية ترتكز على الشفافية والحوكمة الرشيدة وتتوخى الاستعانة بمجموعة من الخبراء المتخصصين للمساهمة بدرس ملفات المرشحين وإجراء مقابلات شفهية مع الذين يتمتعون بالمؤهلات والموصفات المطلوبة".للإطلاع على الشروط المطلوبة للتعيين والمؤهلات العلمية والخبرات العملية والموانع (