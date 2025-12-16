رابطة الأساتذة المتعاقدين تنتقد الإضراب الأحادي وتطالب بحقوق المتعاقدين

أعلنت رابطة الاساتذة المتعاقدين في الرسمي في (CTLP)في بيان، تعليقا على دعوة روابط المعلمين في التعليم الرسمي الى الاضراب يوم الاربعاء، بأنها لطالما حذرت من "الاستيلاء على صوت المتعاقدين الذين يمثلون ٨٠٪ من الكادر التعليمي الأساسي"، لافتة الى أن "الروابط الثلاث تحاصصت فيها معظم الأحزاب بانتخاباتها عام 2025، كما في السنوات السابقة، وأقصت كل منافسة خارج الحلف السياسي المعتمد في النقابات في لبنان، ووزعت المقاعد فيما بينها، وهذا ليس سرا على أحد، مع امتياز لرابطة الاساسي بأنها اشعلت التهديد والوعيد للمرشحين حتى انسحبوا جميعا وحصدتها بالتزكية".



وأشارت الى أن "هذه الهيئات الادارية المحاصصة بين الاحزاب السياسية الموجودة في المجلس النيابي وفي الحكومة، تعمد على اقصاء قرارنا النقابي كرابطة مستقلة، وقد قلنا لها ونعيدها أمام الرأي العام، ان كان الهدف حقوق المعلمين، ومن ضمنهم المتعاقدون، فلنكن بكلمة واحدة ونحن نضع أولوياتنا ونسير بتحركات لا تهدأ حتى تحصيل الحقوق، وبقرار من الاساتذة أصحاب القرار. وما يؤكد كلامنا هو ردة فعل مندوبي هذه الروابط على قرارها بالإضراب ليوم واحد، إذ اعتبروه خطوة للخلف ولا يعبر عن قرار المندوبين الذين أوصوا بالاضراب المفتوح".

وذكرت بأن "هذه الروابط أصرت على استبعادنا بلقاء جمعها مع وزيري المالية والتربية ليتفردوا بمطالب خاصة بهم كما فعلوا يوم غيبتنا وزيرة التربية عن الاجتماعات عند بدء العام الدراسي وحصلوا على بدل إداري شهري للمدراء بين ١٥٠ و ٢٠٠ دولار مع أحقية المدراء والزملاء الملاك بالحصول على حقوقهم، ويبقى فتات أمام الغلاء المعيشي الحاصل، ولكننا نوضح كيف تعمل هذه الروابط وتستخدم المتعاقدين كأداة في اضراباتها. إضافة إلى ما أقرته الحكومة من تعديل المخصصات العائلية وتعويض نهاية الخدمة لموظفي القطاع العام، على الرغم من ان هذه الزيادات فتات، إلا انها تلحظ الأساتذة الملاك ولا تلحظ المتعاقدين، فكيف تكون المطالبة للجميع؟".

وجددت الرابطة "مطالبة وزيرة التربية كرئيسة فخرية للروابط الثلاث، بوضع حد للتجاوزات وعدم أخذ طرف بوجه المتعاقدين"، سائلة: "أي اضراب و٨٠٪ من الكادر التعليمي يرفضونه، ويطالبون بإضراب واضح الهدف والرؤية ومنحاز فقط لحقوق الناس؟".



وأكدت أنها "لن تقبل بأن تكون أداة ولا محطة بريد لأي كان".

