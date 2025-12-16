البساط يلتقي النقابات الزراعية لمناقشة تحديات القطاع

شارك والتجارة في الاجتماع الذي عقد مع عدد من النقابات الزراعية، وذلك في إطار الثلاثية التي تضم إلى كلا من وزارتي الزراعة والصناعة، بهدف درس مشاكل القطاع الزراعي ومطالبه، وفق رئاسة الحكومة وتوجيهاتها بمساعدة هذا القطاع ودعمه بكافة السبل.واستمع البساط إلى مشاكلهم التجارية والاقتصادية والتمويلية، والصعوبات التي تنعكس على كلفة الانتاج والصادرات الزراعية وحماية المنتج المحلي، مؤكدا "التزامه بمساعدتهم ودعمهم، مع الموازنة بين مطالبهم المحقّة وضرورة تسيير عجلة الاقتصاد ووفرة واحتواء ارتفاع الاسعار وخاصةً حماية المستهلك وحقه بأسعار تنافسية".