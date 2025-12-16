تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

جلسة للجنة المال والموازنة لبحث اعتمادات عدد من الهيئات والمؤسسات

Lebanon 24
16-12-2025 | 09:46
A-
A+
Doc-P-1456054-639015005488652636.png
Doc-P-1456054-639015005488652636.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة لبحث اعتمادات عدد من الهيئات والمجالس والمؤسسات.
وحضر الجلسة عدد من النواب، إضافة إلى المدير العام للمالية جورج معراوي، ورئيس المجلس الاقتصادي شارل عربيد، ورئيس هيئة المفقودين والمخفيين القاضي جوزف سماحة، ورئيس مجلس إدارة "إليسار" إيلي شديد.

وبعد الجلسة، تم إعلان إقرار موازنات هيئات ومجالس ومؤسسات مع تعليق بعض البنود، وطالبت اللجنة بتعزيز الهيئات ذات البعد الإنساني، ولا سيما هيئة المفقودين والمخفيين قسرًا وهيئة حقوق الإنسان وتعاونية موظفي الدولة، وعدم تركها من دون اعتمادات ورواتب "لأن عملها مهم واسم لبنان وسمعته مرتبط بها".

وأشارت اللجنة إلى إصدار توصية بالإسراع في إعادة هيكلة القطاع العام، معتبرًا أنه لا يجوز صرف اعتمادات لمؤسسات لا تعمل لما يسببه ذلك من هدر للمال العام، معلنًا أنه سيتطرق إلى هذا الملف في تقرير اللجنة وفي جلسة إقرار الموازنة في الهيئة العامة، مع التأكيد على محاسبة الحكومة والمسؤولين عن "مخالفات فاضحة" وتوصيات لم تُنفّذ.

ولفتت اللجنة إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحافي بعد جلسة الغد التي ستبحث نفقات وزارات التنمية الإدارية وتكنولوجيا المعلومات، والصندوق المركزي للمهجرين ووزارة المهجرين، ووزارات الشباب والرياضة والسياحة والزراعة. (الوكالة الوطنية للإعلام)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مطر: لجنة المال والموازنة تتابع مناقشة اعتمادات المؤسسات الرسمية
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 23:15:07 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء جلسة لجنة المال والموازنة بحضور وزير المال لدراسة مشروع موازنة 2026
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 23:15:07 Lebanon 24 Lebanon 24
​انطلاق جلسة لجنة المال والموازنة في ساحة النجمة
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 23:15:07 Lebanon 24 Lebanon 24
جلسات لجنة المال والموازنة الأسبوع المقبل
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 23:15:07 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية للإعلام

الوطنية للإعلام

الوكالة الوطنية

المدير العام

لجنة المال

الرياض

لبنان

سماحة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:58 | 2025-12-16
Lebanon24
15:30 | 2025-12-16
Lebanon24
15:20 | 2025-12-16
Lebanon24
14:57 | 2025-12-16
Lebanon24
14:38 | 2025-12-16
Lebanon24
14:15 | 2025-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24