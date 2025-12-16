عمليّة عسكريّة واسعة... تقرير يكشف ما ستستهدفه إسرائيل داخل لبنان

ذكر موقع " "، أنّ القناة الـ12 الإسرائيليّة قالت إنّ الجيش الإسرائيليّ يُجهّز قائمة بأهداف محتملة ضدّ " "، تحسباً لقرار شنّ لعملية واسعة.



وبحسب التقرير الإسرائيليّ، تشمل هذه الأهداف البنية التحتية لـ"حزب الله"، وكبار وصغار عناصر "الحزب"، وأعضاء "مشروع الصواريخ"، ومستودعات الأسلحة.



وقالت القناة الإسرائيليّة: "تُدرك أنّ "حزب الله" لا يزال يمتلك صواريخ بعيدة المدى ووسائل أخرى يُمكنه استخدامها في معارك حاسمة. وفي الوقت عينه، يُواصل مساعيه لتعزيز قوته، ولهذا السبب قد تُجري القوات عمليات في العمق اللبناني لإلحاق الضرر بـ"الحزب".



وبحسب تقديرات القناة الـ12، "فإن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تسعى إلى شن عملية عسكرية واسعة النطاق في ضدّ "حزب الله".



ويرى المسؤولون الأمنيون أنه "لا يجب تفويت هذه اللحظة"، وأنه لا مفرّ من منع "حزب الله" من استعادة قوته". (ارم نيوز)

