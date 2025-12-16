تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

برئاسة الحجار.. اجتماع للجنة الوطنية للسلامة المرورية

Lebanon 24
16-12-2025 | 10:01
Doc-P-1456060-639015014250205460.png
Doc-P-1456060-639015014250205460.png photos 0
ترأس وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، اجتماع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، في حضور الأعضاء وممثلي الوزارات والإدارات المعنية، والجمعيات التي تعنى بشؤون السلامة المرورية.

وخُصّص الاجتماع لمتابعة مقررات الجلسة السابقة، وتقييم الإجراءات المتخذة ومدى تنفيذ التوصيات الهادفة إلى الحد من حوادث السير وتعزيز السلامة المرورية.

وتم خلال الاجتماع البحث في سلسلة تدابير جديدة، شملت تشديد الرقابة المرورية، تحسين البنية التحتية للطرق، تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وتكثيف حملات التوعية على القيادة والاتزام بقانون السير.

كما اطلع المجتمعون على تدابير السير التي تتخذها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لمناسبة الأعياد وإجراءات ضبط مخالفات الدراجات النارية.

وفي السياق نفسه، عقد الوزير الحجار اجتماعا خصّص لمتابعة واقع السير في العاصمة بيروت، حضره محافظ بيروت القاضي مروان عبود، رئيس المجلس البلدي لبيروت إبراهيم زيدان، قائد سرية سير بيروت في وحدة شرطة بيروت العقيد فؤاد رمضان وممثلون عن الجامعة الأميركية في بيروت (AUB).

وخلال الاجتماع، تم عرض ودراسة خطة لتنظيم السير وانسياب حركة المرور على طريق الكورنيش البحري لبيروت ومحيط الجامعة الاميركية في بيروت.                                              

كما استقبل الوزير الحجار في مكتبه، الوزير السابق بطرس حرب.

وكذلك، التقى النائب أحمد الخير، ثم النائب محمد سليمان، وتم البحث في الأوضاع العامة وشؤون إنمائية وخدماتية تتعلق بمناطقهما. (الوكالة الوطنية للإعلام)
