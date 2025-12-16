رسامني عقد اجتماعاً لبحث توسعة أوتوستراد جونيه

عقد وزير الأشغال العامة والنقل اجتماع في مقر الوزارة، خصص لاستكمال البحث في ملف توسعة أوتوستراد وتسريع الانتقال إلى المرحلة التنفيذية، بحضور ممثلين عن ورؤساء البلديات المعنية، إلى جانب للوزارة.



وأكد رسامني أن "الوزارة وضعت كامل دعمها في تصرف والإعمار"، مشددا على أن "المشروع بلغ مرحلة حاسمة تستوجب الانتقال إلى التنفيذ من دون أي تأخير"، مشيرا الى أن "الزخم الذي وفرته الوزارة لهذا الملف يجب أن يترجم بخطوات عملية واضحة ضمن إطار زمني محدد".



ودعا مجلس الإنماء والإعمار إلى "إعداد خارطة طريق مع مهل زمنية، تحدد المسار العملي للمرحلة المقبلة، بعد الإجراءات التي أُنجزت حتى تاريخه، على أن تكون جاهزة للعرض في الاجتماع المقبل، تمهيدا للانطلاق المنظم في الأعمال الميدانية".



أما رؤساء البلديات المعنية، فأكدوا أنهم استكملوا جميع الإجراءات المطلوبة منهم ضمن نطاق صلاحياتهم، لا سيما على المستوى الميداني، موضحين أن "المرحلة التالية باتت مرتبطة بالإجراءات التنفيذية التي يتولاها مجلس الإنماء والإعمار".



بدوره، أوضح فريق مجلس الإنماء والإعمار أن "أعمالا ملموسة تنفذ على أكثر من مستوى"، لافتا إلى أنه "سيتم توجيه الإنذارات اللازمة للمباشرة بإخلاء العقارات المشمولة بالاستملاكات القانونية، بما يتيح إزالة العوائق التي تعرقل انطلاق الأشغال، ضمن الأطر القانونية المعتمدة".



وفي ختام الاجتماع، شدد رسامني على "الدور المحوري لمجلس الإنماء والإعمار في قيادة هذا المشروع"، مؤكدا " الوزارة الكامل بمواكبة هذا الدور ودعمه"، مجددا التأكيد على أن "متابعة هذا الملف ستبقى أولوية، بالتنسيق الكامل مع المجلس والبلديات المعنية، تمهيدا للانتقال المنظم إلى المرحلة التنفيذية، بما يضمن حسن التنفيذ واحترام المهل، ويسهم في تحسين البنى التحتية وحركة المرور على هذا المحور الحيوي". (الوكالة الوطنية)

