تفاصيل جديدة عن "غارة سبلين"... ماذا كشفت المعلومات؟

علم " "، أنّ أحد الصواريخ الذي استخدمته في عمليّة الإغتيال على طريق - جدرا يُستعمل لاستهداف الأفراد، وأنّ الشاحنة التي تحتوي على مواد غذائيّة، لم تتضرّر.

وفي هذا السياق، قال مصدر أمنيّ لـ" 24"، إنّ العدوّ الإسرائيليّ استخدم 3 صواريخ في الغارة.

وأشار إلى أنّ أحد الصواريخ استقرّ عند طرف " "، وعند مُحاولة المواطن الذي كان في داخل الآلية الهرب باتّجاه حرج قريب من الطريق العام، استهدفته الطائرة المسيّرة بصاروخ آخر بشكلٍ مباشر، ما أدى إلى استشهاده.