خريش عرض مع طوني فرنجيه تعزيز التعاون

استقبل للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن ، في مكتبه، النائب . وخلال اللقاء، تم عرض الأوضاع المتعلّقة بعمل مراكز الدفاع المدني في المنطقة، وسبل دعمها وتعزيز التعاون، بما يساهم في رفع مستوى الجهوزية والاستجابة للطوارئ.كما وفدا من ICRC ضم الاختصاصي في العلوم الطبية والتقنية الشرعية خليل مخول والمندوب في والتقنية الشرعية كارلوس دوينياس للبحث في سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، لا سيما في المجالات ذات الصلة بالاستجابة للطوارئ.