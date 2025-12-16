البزري يطالب الحكومة بموقف صريح لحماية مصالح المودعين

كتب النائب الدكتور عبر حسابه على منصة "أكس" السياسة الحكومية تجاه الودائع والفجوة المالية ما زالت مُلتبِسة، والمُعطيات لا تُبشّر بالخير لحقوقنا كمودعين.



المطلوب موقف صريح من الحكومة، ودورنا كنواب هو الدفاع عن مصالح المواطنين".

Advertisement