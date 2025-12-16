وفد من أساتذة الجامعة اللبنانية زار مطر

استقبل النائب ، في مكتبه بطرابلس، وفدا من أساتذة .



وأفاد مطر عبر منصة "أكس"، بأن "الأساتذة عرضوا وجهة نظرهم حيال ملف تفرغهم ".



وأكد أنه "يتابع هذا الملف ويوليه أهمية كبيرة، نظرا لكونه حقا لهم"، لافتا إلى "تفهمه لهواجسهم ووقوفه إلى جانبهم".

Advertisement