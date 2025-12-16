تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

ماجد ترو: العدوان الإسرائيلي على سبلين رسالة خطيرة تطال المدنيين

Lebanon 24
16-12-2025 | 11:10
دان رئيس اتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي ورئيس بلدية برجا، المهندس ماجد ترو، الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف بلدة سبلين، معتبرًا أنّ العدو يواصل تصعيده الممنهج بحق مناطق إقليم الخروب، في استهداف مباشر للبنى الحيوية.

وقال ترو في بيان إنّ العدو الإسرائيلي عاد ليضرب بعنجهية غير مسبوقة، مستهدفًا هذه المرة طريق عام سبلين، الذي يُشكّل شريانًا أساسيًا يربط ساحل الإقليم ببلداته وقراه، ما يضاعف خطورة الاعتداء وانعكاساته على الحياة اليومية للمدنيين.

وأشار إلى أنّ القصف الذي طال الطريق اليوم يُعدّ انتهاكًا فاضحًا وعدوانًا موصوفًا، يندرج في سياق سياسة الإرهاب والغطرسة، لافتًا إلى أنّ هذا الطريق يستخدمه أبناء إقليم الخروب يوميًا، وهي منطقة تُعرف بدورها الوطني وبكونها رافدًا أساسيًا لمؤسسات الدولة، ولا سيما المؤسسات العسكرية والأمنية الشرعية التي تشكّل صمام أمان للبنان.

وشدّد ترو على أنّ استهداف سبلين يمثّل اعتداءً مباشرًا على منطقة لم تكن يومًا سوى نموذج للاستقرار والأمن، مؤكدًا أنّ اتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي يدين هذه الضربة بأشد العبارات، ويجدّد تمسّكه بالدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، وفي مقدّمها الجيش اللبناني الذي يبقى المؤسسة الوطنية الضامنة لحماية الوطن وأبنائه.
