معلومات جديدة عن "غارة سبلين".. شهيد و3 جرحى من الأمن العام وهذه هويتهم

أدّت الغارة على سيارة من نوع "بيك آب" في بلدة إلى ارتقاء يُدعى حسين ووقوع ثلاثة جرحى من ، صودف مرورهم في المكان، وهم: المقدّم هادي يونس من بلدة ، وعلاء شحادة وطارق من بلدة مزبود، وجميعهم في الأمن ، بحسب ما أفادت مندوبة " ".



وإصاباتهم مستقرة باستثناء عنصر أُدخل إلى في .



وكان جيش العدوّ الإسرائيليّ قال في بيان، إنّه "استهدف عنصراً في " " في الغارة على طريق سبلين - جدرا".

