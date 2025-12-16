جبور: تلزيم مطار القليعات مرتبط بانعقاد الجلسة وكفى تأخيرًا

وجّه النائب عبر منصة "إكس" دعوة إلى زملائه لعدم مقاطعة الجلسة التشريعية المقرّرة يوم الخميس المقبل، مشدّدًا على أنّ تلزيم يبقى مرتبطًا بإقرار القانون وانعقاد الجلسة، ومعتبرًا أنّ استمرار التعطيل لم يعد مقبولًا بعد ثلاثة أشهر من التأخير.

Advertisement