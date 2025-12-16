اختيار سفير لبناني لتحكيم مسابقة "ملكة جمال الباراغواي 2026"

أشارت في الباراغواي، في بيان، إلى اختيار السفير عضوًا في لجنة تحكيم مسابقة " الباراغواي – Miss 2026"، تقديرًا لدور في المجالين الفني والثقافي.



ولفت البيان إلى أنّ هذه المشاركة تُعدّ سابقة، إذ إنها المرّة الأولى التي يُختار فيها سفير أجنبي للانضمام إلى لجنة تحكيم هذا الحدث، الذي شهد تنافس 20 متبارية، وأسفر عن فوز الآنسة

"Celeste Ciblis" باللقب.

