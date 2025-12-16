تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
10
o
طرابلس
12
o
صور
11
o
جبيل
12
o
صيدا
15
o
جونية
5
o
النبطية
2
o
زحلة
1
o
بعلبك
-2
o
بشري
7
o
بيت الدين
1
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
كتلة الكتائب: لا مشاركة في الجلسة من دون إدراج اقتراع المغتربين للـ 128
Lebanon 24
16-12-2025
|
12:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن كتلة نواب
الكتائب
البيان التالي: "تعتبر كتلة نواب الكتائب أنّ الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب يوم الخميس المقبل لا تشكّل سوى استمرار للجلسات السابقة بجدول الأعمال نفسه".
تابع البيان: "وعليه تؤكّد الكتلة أنّها لن تشارك في الجلسة ما لم يُدرج على جدول أعمالها مشروع القانون المعجّل القاضي بالسماح للبنانيين غير المقيمين بالاقتراع لكامل أعضاء مجلس النواب الـ128، باعتباره حقًا دستوريًا لا يجوز تعطيله أو الالتفاف عليه".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لا انتخابات سليمة إن لم يقترع المغتربون لنوابهم الـ 128
Lebanon 24
لا انتخابات سليمة إن لم يقترع المغتربون لنوابهم الـ 128
17/12/2025 03:45:13
17/12/2025 03:45:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"الكتائب" يعلن مقاطعة جلسة الثلاثاء: لا شرعية لجلسة تُقصي المغتربين
Lebanon 24
"الكتائب" يعلن مقاطعة جلسة الثلاثاء: لا شرعية لجلسة تُقصي المغتربين
17/12/2025 03:45:13
17/12/2025 03:45:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الكتائب: حسم قانون اقتراع المغتربين وتثبيت سلطة الدولة أولوية وطنية
Lebanon 24
الكتائب: حسم قانون اقتراع المغتربين وتثبيت سلطة الدولة أولوية وطنية
17/12/2025 03:45:13
17/12/2025 03:45:13
Lebanon 24
Lebanon 24
اقتراع المغتربين يطيح بنصاب الجلسة التشريعية والعين على جلسة الحكومة
Lebanon 24
اقتراع المغتربين يطيح بنصاب الجلسة التشريعية والعين على جلسة الحكومة
17/12/2025 03:45:13
17/12/2025 03:45:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الكتائب
لبنان
ستوري
كتائب
توري
بالا
تشري
تابع
قد يعجبك أيضاً
الزراعة والاقتصاد والصناعة على طاولة واحدة لحماية المنتج اللبناني
Lebanon 24
الزراعة والاقتصاد والصناعة على طاولة واحدة لحماية المنتج اللبناني
16:37 | 2025-12-16
16/12/2025 04:37:10
Lebanon 24
Lebanon 24
اتفاق بين تلفزيون لبنان و"مهارات" لتعزيز حضور النساء في الإعلام العام
Lebanon 24
اتفاق بين تلفزيون لبنان و"مهارات" لتعزيز حضور النساء في الإعلام العام
16:23 | 2025-12-16
16/12/2025 04:23:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تشديد الرقابة على العسكريين المتقاعدين
Lebanon 24
تشديد الرقابة على العسكريين المتقاعدين
15:58 | 2025-12-16
16/12/2025 03:58:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
15:30 | 2025-12-16
16/12/2025 03:30:25
Lebanon 24
Lebanon 24
استياء من رسوم جمع النفايات في عكار.. والمواطنون يطالبون بهذا الأمر
Lebanon 24
استياء من رسوم جمع النفايات في عكار.. والمواطنون يطالبون بهذا الأمر
15:20 | 2025-12-16
16/12/2025 03:20:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
توتّر... صحافيّ يكشف: لهذا السبب لن يُعرض برنامج هشام حداد الليلة
Lebanon 24
توتّر... صحافيّ يكشف: لهذا السبب لن يُعرض برنامج هشام حداد الليلة
07:39 | 2025-12-16
16/12/2025 07:39:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... هذه هويّة المُستهدف في "غارة سبلين"
Lebanon 24
بالصورة... هذه هويّة المُستهدف في "غارة سبلين"
10:39 | 2025-12-16
16/12/2025 10:39:06
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليّة عسكريّة واسعة... تقرير يكشف ما ستستهدفه إسرائيل داخل لبنان
Lebanon 24
عمليّة عسكريّة واسعة... تقرير يكشف ما ستستهدفه إسرائيل داخل لبنان
10:00 | 2025-12-16
16/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حزنٌ في الوسط الفنيّ... فنان عربي كبير في ذمة الله
Lebanon 24
حزنٌ في الوسط الفنيّ... فنان عربي كبير في ذمة الله
05:58 | 2025-12-16
16/12/2025 05:58:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"هشام حداد ولا مرّة دقلي لاتراجع عن القرار".. جاد بو كرم: لهذه الأسباب انسحبت من "كتير هلقد"
Lebanon 24
"هشام حداد ولا مرّة دقلي لاتراجع عن القرار".. جاد بو كرم: لهذه الأسباب انسحبت من "كتير هلقد"
09:45 | 2025-12-16
16/12/2025 09:45:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:37 | 2025-12-16
الزراعة والاقتصاد والصناعة على طاولة واحدة لحماية المنتج اللبناني
16:23 | 2025-12-16
اتفاق بين تلفزيون لبنان و"مهارات" لتعزيز حضور النساء في الإعلام العام
15:58 | 2025-12-16
تشديد الرقابة على العسكريين المتقاعدين
15:30 | 2025-12-16
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
15:20 | 2025-12-16
استياء من رسوم جمع النفايات في عكار.. والمواطنون يطالبون بهذا الأمر
14:57 | 2025-12-16
قوى الأمن تطلق حملة توعوية وحواجز للكشف عن الكحول
فيديو
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
17/12/2025 03:45:13
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
17/12/2025 03:45:13
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
17/12/2025 03:45:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24