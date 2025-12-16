تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

سؤال من يعقوبيان وعدد من النواب الى الحكومة حول Alvarez & Marsal

Lebanon 24
16-12-2025 | 12:38
 تقدمت النائبة بولا يعقوبيان الى جانب عدد من النواب بسؤال إلى الحكومة حول المناقصة المرتبطة بالمرحلة اللاحقة ذات النطاق الأوسع لتقرير التدقيق الأوّلي الذي أعدّته شركة Alvarez & Marsal".

واشارت الى ان "السؤال يهدف إلى معرفة:

- مصير المناقصة

- أسباب التأخير

- ⁠الجدول الزمني

- ⁠المهل المتوقّعة لإنجاز التدقيق".

وقالت: "التدقيق الجنائي مدخلٌ إلزاميٌّ للمحاسبة وكشف الحقيقة عن الانهيار المالي الذي دفع ثمنه اللبنانيون.لا إصلاح ولا ثقة ولا عودة للودائع من دون شفافيّة ومساءلة".

رابط السؤال:https://

paulayacoubian.org/data/filemanag

