سؤال من يعقوبيان وعدد من النواب الى الحكومة حول Alvarez & Marsal

تقدمت النائبة بولا يعقوبيان الى جانب عدد من النواب بسؤال إلى الحكومة حول المناقصة المرتبطة بالمرحلة اللاحقة ذات النطاق الأوسع لتقرير التدقيق الأوّلي الذي أعدّته شركة Alvarez & Marsal".
واشارت الى ان "السؤال يهدف إلى معرفة:
- مصير المناقصة
- أسباب التأخير
- الجدول الزمني
- المهل المتوقّعة لإنجاز التدقيق".
وقالت: "التدقيق الجنائي مدخلٌ إلزاميٌّ للمحاسبة وكشف الحقيقة عن الانهيار المالي الذي دفع ثمنه اللبنانيون.لا إصلاح ولا ثقة ولا عودة للودائع من دون شفافيّة ومساءلة".
رابط السؤال:https://
paulayacoubian.org/data/filemanag