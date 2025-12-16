الضاهر: نؤيّد الوصول الى تسوية تؤمّن النصاب للجلسات

كتب النائب ميشال الضاهرعبر منصة "اكس": لا يجوز أن تبقى مصالح الناس أسيرة الموقف من عقد جلسات تشريعية. سأصارح الناس من موقعي المستقلّ، نؤيّد الوصول الى تسوية تؤمّن النصاب للجلسات والبتّ بمشاريع واقتراحات القوانين المعلّقة التي تمسّ مصالح الناس، بدل عقد التسويات المرتبطة بالمصالح الانتخابيّة التي بدأت تفوح رائحتها. وأشدّد على موقفي المطالب بضرورة تعديل للسماح للمغتربين بالتصويت للنواب ال١٢٨.

