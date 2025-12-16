تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

منسى يستقبل نائب وزير الدفاع الألماني ويبحث دعم الجيش

Lebanon 24
16-12-2025 | 13:19
Doc-P-1456160-639015131831107105.png
Doc-P-1456160-639015131831107105.png photos 0
استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، مساء اليوم في مكتبه في اليرزة، نائب وزير الدفاع في جمهورية ألمانيا الاتحادية نيلس هيلمر، وذلك استكمالًا للقاء الذي كان قد جمعهما في مدينة العلا في المملكة العربية السعودية مطلع تشرين الأول الماضي.

وخلال الاجتماع، أعرب اللواء منسى عن شكره للدعم الذي تقدّمه ألمانيا للجيش اللبناني في مجالات متعددة، مثنيًا على مشاركتها الفاعلة في القوة البحرية التابعة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل". كما أشاد بالتعاون القائم في مجال تعزيز قدرات القوات البحرية في الجيش، لما له من دور في حماية الحدود البحرية وتأمين الاستقرار في المياه الإقليمية، إضافة إلى المساهمة في التحضير للمرحلة التي ستلي انتهاء مهام "اليونيفيل" نهاية عام 2026.

من جانبه، أكّد هيلمر استعداد بلاده لمواصلة دعم الجيش اللبناني والدولة اللبنانية على مختلف المستويات، مشدّدًا على أهمية هذا الدعم في ظل الظروف الراهنة.

وتناول اللقاء عرضًا للأوضاع العامة والتحديات القائمة، حيث نوّه نائب وزير الدفاع الألماني بالدور الذي تقوم به المؤسسة العسكرية في حفظ الأمن والاستقرار، وبالجهود التي يبذلها الجيش اللبناني في جنوب لبنان تنفيذًا لقرار الحكومة القاضي بحصر السلاح بيد الدولة، مع التأكيد على أهمية عمل لجنة "الميكانيزم" في هذا الإطار.

وفي السياق نفسه، استعرض اللواء منسى الصعوبات التي تواجه الجيش في تنفيذ مهامه، معربًا عن تطلّعه إلى قيام ألمانيا، بالتنسيق مع المجتمع الدولي، بدور فاعل في ممارسة الضغوط اللازمة على إسرائيل للانسحاب من النقاط التي لا تزال تحتلها في جنوب لبنان، ووقف الخروق والاعتداءات المستمرة.
