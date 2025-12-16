تحذير على أوتوستراد الجنوب: أشغال عشوائية تهدد سلامة السائقين

نشرت جمعية "اليازا" عبر حسابها على إكس تحذيراً لمستخدمي طريق أوتوستراد الجنوب (صيدا–بيروت) حول وجود أعمال صيانة وإصلاح على الطريق بدون أي إشارات تحذيرية أو إنارة، بالإضافة إلى عمليات قشط إسفلت عشوائية، ما يشكل خطراً مباشراً على سلامة السائقين والمارة.
ودعت الجمعية وزارة الأشغال العامة والنقل إلى التدخل الفوري وفرض تطبيق شروط السلامة على الشركة المنفّذة للأعمال، لتجنب وقوع حوادث قد تكون كارثية.
أوتوستراد الجنوب (صيدا–بيروت): أشغال بلا أي إشارات تحذيرية أو إنارة، وقشط إسفلت عشوائي يهدد السلامة العامة.
المطلوب من وزارة الأشغال والنقل التدخّل الفوري وإلزام الشركة المنفّذة بتطبيق شروط السلامة قبل وقوع الكارثة. pic.twitter.com/D2UL6jgWCN
— YASA for Road Safety www.yasa.org (@yasalebanon) December 16, 2025
