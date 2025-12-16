تحذير على أوتوستراد الجنوب: أشغال عشوائية تهدد سلامة السائقين

نشرت جمعية "اليازا" عبر حسابها على إكس تحذيراً لمستخدمي طريق أوتوستراد الجنوب (صيدا–بيروت) حول وجود أعمال صيانة وإصلاح إشارات تحذيرية أو إنارة، بالإضافة إلى عمليات قشط إسفلت عشوائية، ما يشكل خطراً مباشراً على سلامة السائقين والمارة.

ودعت الجمعية إلى التدخل الفوري وفرض تطبيق شروط السلامة على الشركة المنفّذة للأعمال، لتجنب وقوع حوادث قد تكون كارثية.