Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

المجلس التنسيقي: جلسة الخميس مدخل لإقرار منحة المتقاعدين

Lebanon 24
16-12-2025 | 13:51
Doc-P-1456176-639015150851756876.jpg
Doc-P-1456176-639015150851756876.jpg photos 0
رحّب المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام، في بيان، بدعوة دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه برّي النواب إلى عقد جلسة تشريعية يوم الخميس الواقع في 18 كانون الأول 2025، معتبرًا أنّ هذه الخطوة تشكّل فرصة لإعطاء قانون فتح اعتماد إضافي لتغطية المنحة المالية المقدّرة بـ12 مليون ليرة شهريًا للمتقاعدين المدنيين في القطاع العام، والتي أُقرّت في الجلسة التشريعية المنعقدة في 29 أيلول الماضي، مسارها القانوني المستحق.

وتمنّى المجلس على النواب والكتل النيابية تأمين النصاب اللازم لانعقاد الجلسة، بما يتيح إيجاد المخرج الدستوري لهذا القانون الذي يبدأ مفعوله اعتبارًا من شهر آب الماضي، والذي تنتظره آلاف العائلات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ولا سيما متقاعدي القطاع العام.
