دعوة لعدم التبرع بالدم تتحوّل جناية والمحامي متهم

أصدر في قرارًا ظنّيًا اعتبر فيه أنّ منشورات لمحامٍ على منصّة “X”، دعا فيها علنًا إلى عدم التبرّع لمصابي تفجيرات “البيجر”، تُشكّل جناية تُضعف الشعور القومي وتُوقظ النعرات المذهبية، وفق المادة 295 من .



القرار رأى أنّ الدعوات كُتبت في ظرف حرب أو توقّع حرب، وأن مضمونها حرّض على الانقسام الطائفي ونزع الصفة عن الضحايا، ما يحقق أركان الجرم، رغم محاولة المدعى عليه التوضيح لاحقًا.



وبناءً عليه، ظنّ القاضي بالمدعى عليه بجناية المادة 295 وجنحة المادة 317، وأحال الملف إلى الاستئنافية لإحالته على المختصّة

Advertisement