Najib Mikati
|
|
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

دعوة لعدم التبرع بالدم تتحوّل جناية والمحامي متهم

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
16-12-2025 | 14:15
أصدر قاضي التحقيق في بيروت حسن حمدان قرارًا ظنّيًا اعتبر فيه أنّ منشورات لمحامٍ على منصّة "X"، دعا فيها علنًا إلى عدم التبرّع بالدم لمصابي تفجيرات "البيجر"، تُشكّل جناية تُضعف الشعور القومي وتُوقظ النعرات المذهبية، وفق المادة 295 من قانون العقوبات.

القرار رأى أنّ الدعوات كُتبت في ظرف حرب أو توقّع حرب، وأن مضمونها حرّض على الانقسام الطائفي ونزع الصفة اللبنانية عن الضحايا، ما يحقق أركان الجرم، رغم محاولة المدعى عليه التوضيح لاحقًا.

وبناءً عليه، ظنّ القاضي بالمدعى عليه بجناية المادة 295 وجنحة المادة 317، وأحال الملف إلى النيابة العامة الاستئنافية لإحالته على  محكمة الجنايات المختصّة
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

رادار لبنان24

محكمة الجنايات

النيابة العامة

قانون العقوبات

قاضي التحقيق

حسن حمدان

الاستئناف

اللبنانية

العقوبات

خاص "لبنان 24"

