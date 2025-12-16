تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

استياء من رسوم جمع النفايات في عكار.. والمواطنون يطالبون بهذا الأمر

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
16-12-2025 | 15:20
A-
A+
Doc-P-1456212-639015205165356898.webp
Doc-P-1456212-639015205165356898.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تعد خدمة جمع النفايات من الخدمات الأساسية التي تقع على عاتق البلديات وتموّل من موازنتها ومن مواردها الرسمية.

 وينص القانون اللبناني على أن البلديات مسؤولة عن جمع النفايات والتخلص منها ضمن نطاقها، كجزء من خدمات النظافة العامة التي تمس المصلحة العامة للمواطنين. 

كما توجد قوانين وإجراءات لتنظيم الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة تشمل البلديات في كل مراحل جمعها ونقلها ومعالجتها وفق معايير بيئية وقانونية.

لكن في عكار، تعتمد معظم البلديات في القضاء على دفع السكان مباشرة في مقابل خدمة جمع القمامة من المنازل والمحال والمؤسسات، ما يثير استياءهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها أهالي المنطقة.

وقد فرضت بعض البلديات رسوماً تصل إلى 300 ألف ليرة لبنانية شهريًا على المنزل، وفي حالات معينة تجاوزت المليون ليرة وأكثر. 

وأشار بعض المواطنين في حديث لـ"لبنان 24" إلى أنه إذا كانت هذه المدفوعات قانونية أو مبررة ماليًا، فيجب إصدار فواتير رسمية توثق ما دفعوه لقاء خدمة محددة وواضحة، بحيث يمكن احتسابها كحسم من أي رسوم أو ضرائب بلدية مستقبلية، بدل أن يتحمل السكان وحدهم عبء خدمة يفترض أنها من مسؤولية البلدية وممولة من مواردها الأساسية.
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
استياء سوري من عدم حل المسائل العالقة ولبنان يطالب بترسيم الحدود
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 03:48:23 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية غزة: تقليص خدمات جمع وترحيل النفايات بسبب نفاد الوقود يهدد بكارثة صحية وبيئية
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 03:48:23 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس بلدية طرابلس أجرى اتصالات لتأمين استمرار أعمال جمع ونقل النفايات في المدينة
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 03:48:23 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء بين رستم والزين لبحث إدارة النفايات والتلوث في عكار
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 03:48:23 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الإدارة المتكاملة

خدمات النظافة

ليرة لبنانية

اللبناني على

لبنان 24

ليون لي

القضاء

يون لي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:37 | 2025-12-16
Lebanon24
16:23 | 2025-12-16
Lebanon24
15:58 | 2025-12-16
Lebanon24
15:30 | 2025-12-16
Lebanon24
14:57 | 2025-12-16
Lebanon24
14:38 | 2025-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24