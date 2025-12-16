استياء من رسوم جمع النفايات في عكار.. والمواطنون يطالبون بهذا الأمر

تعد خدمة جمع النفايات من الخدمات الأساسية التي تقع على عاتق البلديات وتموّل من موازنتها ومن مواردها الرسمية.



وينص القانون أن البلديات مسؤولة عن جمع النفايات والتخلص منها ضمن نطاقها، كجزء من العامة التي تمس المصلحة العامة للمواطنين.



كما توجد قوانين وإجراءات لتنظيم للنفايات الصلبة تشمل البلديات في كل مراحل جمعها ونقلها ومعالجتها وفق معايير بيئية وقانونية.



لكن في ، تعتمد معظم البلديات في على دفع السكان مباشرة في مقابل خدمة جمع القمامة من المنازل والمحال والمؤسسات، ما يثير استياءهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها أهالي المنطقة.



وقد فرضت بعض البلديات رسوماً تصل إلى 300 ألف شهريًا على المنزل، وفي حالات معينة تجاوزت المليون ليرة وأكثر.



وأشار بعض المواطنين في حديث لـ" " إلى أنه إذا كانت هذه المدفوعات قانونية أو مبررة ماليًا، فيجب إصدار فواتير رسمية توثق ما دفعوه لقاء خدمة محددة وواضحة، بحيث يمكن احتسابها كحسم من أي رسوم أو ضرائب بلدية مستقبلية، بدل أن يتحمل السكان وحدهم عبء خدمة يفترض أنها من مسؤولية البلدية وممولة من مواردها الأساسية.

