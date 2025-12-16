تشديد الرقابة على العسكريين المتقاعدين

أكد عدد من العمداء المتقاعدين في الجيش أنّ هناك تشديدًا على الرقابة تجاه الذين يطلّون إعلاميًا.



وأوضح أحدهم أنّه حُرِم من الاستفادة من الخدمات الطبية والاستشفائية، وقطعت عنه حقوقه الاجتماعية والإعانات والمساعدات، بما في ذلك قسائم المحروقات، كما مُنع من الاقتراب من الثكنات والمواقع العسكرية.



وبحسب المعلومات، جاء هذا الإجراء بعد أن عبّر بعض العمداء عن ملاحظات وانتقادات بشأن تقصير الجيش في موضوع حصرية السلاح.



في المقابل، قال مصدر مطلع "ان لا صحة للتضييق على العمداء المتقاعدين ولكن عليهم الالتزام بالقوانين العسكرية التي يعرفونها جيدا".

