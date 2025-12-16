وقّعت المديرة العامة لتلفزيون الدكتورة إليسار نداف، والمديرة التنفيذية لمؤسسة "مهارات" رلى مخايل، اتفاق تعاون بدعم من للمرأة والسفارة ، لإطلاق المرحلة الثانية من "برنامج الإعلام العام لتعزيز مشاركة الحياة العامة"، في حضور الدكتور وسفير المتحدة هاميش كاول وممثلة الهيئة الأممية جيلان المسيري.



ويتضمن الاتفاق برامج تدريبية لصحافيي وصحافيات تلفزيون لبنان، وإطلاق مقرر تدريبي حول المساواة بين الجنسين والإعلام "مهارات"، مع دعم تقني.



وأكد الحاضرون أهمية تعزيز دور الإعلام العام في دعم المساواة والتعددية، ولا سيما في تغطية الاستحقاقات المقبلة، مع التشديد على دور تلفزيون لبنان كمنصة عامة تتيح وصولًا متوازنًا وعادلًا للأصوات، خصوصًا للنساء المرشحات.

