لبنان
اتفاق بين تلفزيون لبنان و"مهارات" لتعزيز حضور النساء في الإعلام العام
Lebanon 24
16-12-2025
|
16:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
وقّعت المديرة العامة لتلفزيون
لبنان
الدكتورة إليسار نداف، والمديرة التنفيذية لمؤسسة "مهارات" رلى مخايل، اتفاق تعاون بدعم من
هيئة الأمم المتحدة
للمرأة والسفارة
البريطانية
، لإطلاق المرحلة الثانية من "برنامج الإعلام العام لتعزيز مشاركة
النساء في
الحياة العامة"، في حضور
وزير الإعلام
الدكتور
بول مرقص
وسفير
المملكة
المتحدة هاميش كاول وممثلة الهيئة الأممية جيلان المسيري.
ويتضمن الاتفاق برامج تدريبية لصحافيي وصحافيات تلفزيون لبنان، وإطلاق مقرر تدريبي حول المساواة بين الجنسين والإعلام
عبر موقع
"مهارات"، مع دعم تقني.
وأكد الحاضرون أهمية تعزيز دور الإعلام العام في دعم المساواة والتعددية، ولا سيما في تغطية الاستحقاقات
الانتخابية
المقبلة، مع التشديد على دور تلفزيون لبنان كمنصة عامة تتيح وصولًا متوازنًا وعادلًا للأصوات، خصوصًا للنساء المرشحات.
Advertisement
