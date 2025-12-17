تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

بالأسماء والتفاصيل.. تشكيلات جديدة في قوى الأمن الداخلي تطال 33 ضابطا

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
17-12-2025 | 00:40
أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي قراراً بتشكيلات جديدة شملت نقل وتعيين 33 ضابطاً في مراكز مختلفة

وفيما يلي التفاصيل الكاملة حول أسماء الضباط ومراكزهم الجديدة :

العميد ناظم جراح : شعبة التحقيق والتفتيش

العميد طلال أبو يونس : الديوان بتصرف اللواء المدير العام

العقيد طارق زين : فرع الإدارة في رئاسة الإدارة المركزية

العقيد الركن طوني ضومط: رئيس صندوق الخدمات الاجتماعية في رئاسة الخدمات الاجتماعية

الرائد وحيد فريجه : آمر مفرزة الطوارئ عاليه

الرائد المهندس جوزيف الغزيري : غرفة عمليات شرطة بيروت، غرفة المراقبة والتحكم بالكاميرات

الرائد حسن بشارة: مكتب عقد وتصفية النفقات

الرائد علي الفوعاني: آمر مفرزة طوارئ جب جنين

الرائد شربل تنوري : آمر فصيلة طليا

الرائد محمد علي العاكوم : مساعد رئيس مكتب الحوادث المركزي

الرائد الإداري أميرة ابي فراج : مساعد رئيس المصلحة المالية

الرائد الاداري مشلين صفير : رئيس فرع الإدارة والمراقبة في رئاسة الخدمات الاجتماعية

النقيب كارل جبور : غرفة عمليات شرطة بيروت

النقيب مارك أبو ناضر : شعبة المعلوماتية

النقيب ماريو اغناطيوس : رئيس فرع الإدارة، في وحدة القوى السيارة.

النقيب نادر عبدالعزيز : رئيس غرفة عمليات سرية بعبدا الإقليمية

النقيب فادي إسحق : فوج الطوارئ

النقيب جاد حنا : مفرزة سير بيروت الثانية

النقيب عماد نعمه : مساعد آمر فصيلة ميناء الحصن

النقيب جوني الحلو : سرية حرس رئاسة الحكومة

الملازم أول اليو انطونيوس : سرية السجون المركزية، مجموعة نظارة قصر عدل بيروت

الملازم أول فادي حمزة : مساعد آمر فصيلة أميون، ويتولى الإشراف على مخفر ضهر العين

الملازم أول إيلي فريجه : مساعد آمر فصيلة بعلبك

الملازم أول روي نبسي : مساعد آمر فصيلة طريق الشام

الملازم أول طوني خازن : مفرزة سير بيروت الثانية

الملازم أول ماريو ديب : مفرزة سير وسط بيروت

الملازم أول فؤاد العمري: مفرزة سير جونية

الملازم أول داود العاقوري : مساعد آمر فصيلة المصيطبة

الملازم أول عيسى أبو ضاهر : فرع الاعتداء واللوازم في شعبة الشؤون الإدارية

الملازم أول نوهرا الحويك : سرية السجون المركزية، مجموعة نظارة قصر عدل بيروت

الملازم أول جمال يزبك: مفرزة سير الضاحية

الملازم أول علي سعد: آمر فصيلة عدلون

الملازم أول شربل الزيلع: مساعد آمر فصيلة برج حمود





المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
بالأسماء... تشكيلات جديدة في قوى الأمن الداخلي
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 11:06:28 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع أمني بين ضباط الأمن العام وقوى الأمن الداخلي ووفد من وزارة الداخلية السورية
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 11:06:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تعميم أرقام ترشيح المقبولين الجدد للتطوّع في قوى الأمن الداخلي
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 11:06:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تجمع متقاعدي قوى الأمن الداخلي يدعو لاعتصام أمام بنك البحر المتوسط
lebanon 24
Lebanon24
17/12/2025 11:06:28 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

قوى الأمن الداخلي

المديرية العامة

شعبة المعلومات

المدير العام

علي سعد

بيروت

الغزي

تابع
"خاص لبنان24"

Lebanon24
04:00 | 2025-12-17
Lebanon24
04:00 | 2025-12-17
Lebanon24
03:46 | 2025-12-17
Lebanon24
03:35 | 2025-12-17
Lebanon24
03:30 | 2025-12-17
Lebanon24
03:28 | 2025-12-17
