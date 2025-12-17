كركي: مضاعفة البدل المالي المقطوع للمؤسسات المتعاقدة مع الضمان

واستناداً إلى قرار مجلس إدارة رقم 1446 المتخذ في الجلسة عدد 1134 تاريخ 10/12/2025 والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية، أصدر للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مذكّرة إعلامية بتاريخ 16/12/2025 حملت الرقم 820 قضى بموجبها تعديل قيمة البدل المقطوع للمؤسسات المتعاقدة، عن كل مستفيد، لتقديم العناية الطبية إلى الأجراء المضمونين العاملين لديها ولأفراد عائلاتهم المستفيدين، لتصبح كالتالي:19 مليون ل.ل. سنوياً بدلاً من 8 مليون و366 ألف ل.ل.4 مليون 750 ألف ل.ل. فصليا. بدلاً من مليونان و91 ألف ل.ل.مليون و583 ألف ل.ل. شهرياً. بدلاً من 697 ألف ل.ل.ويستثنى من مفاعيل هذه المذكّرة الأعمال الطبيّة التالية وتبقى على عاتق الصندوق:جراحة القلب المفتوح.غسيل الكلىغسيل من .زراعة نقي العظم.زراعة الأعضاء البشرية.المستلزمان الطبيان TAVI وLVAD والأعمال الطبية الملازمة لهما.ويعمل بهذه المذكرة الإعلامية اعتباراً من تاريخ 1/1/2026.ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين المؤسسات التي ترغب بتأمين العناية الطبيّة والاستشفائيّة مباشرةً لأجرائها "دون المرور بالصندوق" من خلال شركات الـتأمين أو شركات الإدارة الصحيّة أو بوسائلها الخاصّة (المستشفيات على سبيل المثال). وتستحصل بالمقابل على مبلغ مالي مقطوع من الصندوق عن كل مستفيد.وفي الختام، يشدّد المدير العام على حرص إدارة الصندوق على ضمان استمرارية التغطية الصحية الشاملة للأجراء، مع الإبقاء على تحمّله الكامل للأعمال الطبية الكبرى والمكلفة، بما ينعكس تحسيناً في مستوى الخدمات المقدّمة للمضمونين وأفراد عائلاتهم. كما يؤكّد د. كركي أنّه عازم على تطوير وتحسين كافّة أنواع الخدمات في الصندوق وعودته ليكون بمقدّمة المؤسسات التي تصون الأمنين الصحّي والاجتماعي في البلاد.