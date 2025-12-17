لجنة التربية تناقش تعديل أحكام تنظيم الموازنة المدرسية وتقر اقتراح القانون

عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم ، برئاسة النائب ، بحضور وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، ومقرر والنواب: ، ، ، ، ، وبلال الحشيمي. كما حضر الجلسة مستشار وزيرة التربية الأستاذ فهمي كرامي، المحامي حولا.

وتابعت اللجنة درس "اقتراح القانون الى تعديل أحكام القانون رقم 515 تاريخ 6 حزيران 1996 الذي يرمي إلى تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية". واقرت اقتراح القانون معدلا.

