مذكرة بالإقفال في عيديّ الميلاد ورأس السنة

أصدر ، مذكرة بإقفال والمؤسسات العامة والبلديات يوميّ الخميس الواقع فيهما 25-12-2025 و1-1-2026، وذلك بمناسبة عيديّ الميلاد المجيد ورأس السنة الميلاديّة، ويوم الثلاثاء الواقع فيه 6-1-2026، بمناسبة المجيد لدى الطوائف الارمنية التي تتبع التقويم الارثوذكسيّ.

