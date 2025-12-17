للمرّة الثانيّة... ختم مركز تجميل بالشمع الأحمر

أفادت مندوبة " "، أنّ ختمت مركز تجميل في بالشمع الأحمر، بناءً على إشارة في القاضي ، بسبب إجراء عمليات تجميلية مخالِفة للقوانين.



ويُذكر أنّ المركز عينه كان قد أُقفِل في وقتٍ سابق.

Advertisement