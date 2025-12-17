الحجار ترأس اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي لمتابعة الأوضاع الأمنية خلال الأعياد

ترأس والبلديات أحمد ، قبل ظهر اليوم في الوزارة، اجتماع الداخلي المركزي، الذي خصص لعرض الأوضاع الأمنية العامة في البلد ومتابعة التدابير والإجراءات الأمنية والسير المتخذة لمناسبة الأعياد، بهدف الحفاظ على الأمن والإستقرار وسلامة المواطنين، خصوصا في الأماكن التي ستشهد ازدحاما مروريا واحتفالات.



وطلب الوزير الحجار رفع الجهوزية القصوى، وتعزيز التنسيق بين مختلف والعسكرية والدفاع المدني، داعيا إلى "اتخاذ كل التدابير التي من شأنها ضمان سرعة الإستجابة لأي طارئ".



وأعطى توجيهاته للإنتشار والتمركز في محيط الكنائس ودور العبادة وأماكن السهر خلال عيدي الميلاد ورأس السنة، والتشدد في إجراءات حفظ الأمن والنظام، وتعزيز تدابير السير على الطرق العامة لتسهيل أمور المواطنين.



كما أكد الوزير الحجار "ضرورة تكثيف الجهد الإستعلامي الأمني لمنع أي أعمال مخلة بالأمن، لا سيما إطلاق النار في الهواء، وملاحقة المرتكبين وإحالتهم على المختص.



وطلب من اتخاذ الإجراءات اللازمة قبيل انطلاق موسم التزلج.



وخلال الإجتماع، أثنى الوزير الحجار على عمل الأجهزة الأمنية كافة، كذلك على التدابير المتخذة في مطار الدولي - والتي اطلع عليها خلال جولته مطلع الأسبوع الحالي، مؤكدا أهمية مواصلة هذا الجهد لضمان حسن سير العمل في وتسهيل أمور الوافدين والمغادرين". (الوكالة الوطنية)

