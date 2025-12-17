تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

بري استقبل المدير العام للأمن العام لمتابعة الأوضاع الأمنية

Lebanon 24
17-12-2025 | 07:32
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، حيث تم البحث في الاوضاع العامة لاسيما الامنية منها وآخر المستجدات. .

واستقبل بري، رئيسة الهيئة الناظمة للاتصالات الدكتورة جيني الجميل مع أعضاء الهيئة: هيثم سرحان، ديانا بو غانم، محمد أيوب ورجاء الشريف، في زيارة بروتوكولية بعد صدور مرسوم تعيينهم ومباشرة عملهم . 

واستقبل بري عائلة الشهيد شادي شرارة، زوجته الجريحة أماني بزي وابنتها الناجية من المجزرة الطفلة الجريحة أسيل شرارة وجد العائلة  سامي بزي.
رئيس مجلس النواب نبيه بري

المدير العام للأمن

المدير العام

عين التينة

نبيه بري

بروتوكول

التينة

سرحان

