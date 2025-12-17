بري استقبل المدير العام للأمن العام لمتابعة الأوضاع الأمنية

استقبل في مقر الرئاسة الثانية في ، العام اللواء حسن ، حيث تم البحث في الاوضاع العامة لاسيما الامنية منها وآخر المستجدات. .



واستقبل ، رئيسة الهيئة الناظمة للاتصالات الدكتورة جيني الجميل مع أعضاء الهيئة: هيثم ، ديانا بو غانم، محمد أيوب ورجاء الشريف، في زيارة بروتوكولية بعد صدور مرسوم تعيينهم ومباشرة عملهم .



واستقبل بري عائلة الشهيد شادي شرارة، زوجته الجريحة أماني بزي وابنتها الناجية من المجزرة الطفلة الجريحة أسيل شرارة وجد العائلة سامي بزي.

