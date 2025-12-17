"الطاقة" تعلن فتح باب الترشيح لستة أعضاء غير متفرغين في مجلس إدارة كهرباء لبنان

أعلنت ، في بيان، انه "في إطار ورشة تفعيل الإدارة وملء الشعور لإنتظام العمل المؤسساتي وضمن المسار الإصلاحي الذي يعتمده الوزير جو الصدي في وزارة الطاقة والمياه والمؤسسات التي هي تحت وصايته، تعلن وزارة الطاقة والمياه عن فتح باب الترشيح لملء مركز عضو غير متفرغ في مجلس وعدد الأعضاء المطلوبين هو 6 .



تمتد مهلة الترشيح من 17/12/2025 حتى 13/1/2025 ضمناً.



هذه التعيينات ستتم وفقا للأحكام القانونية والتنظيمية المرعية الاجراء وعملا بالمراسيم المرتبطة بها في النظام العام للمؤسسات العامة وبآلية التعيين التي أقرها والتي تنص على تعيين الأعضاء غير المتفرغين من قبل الوزير مباشرة. لذا وضع الوزير جو الصدي آلية ترتكز على الشفافية والحوكمة الرشيدة وتتوخى الاستعانة بمجموعة من الخبراء المتخصصين للمساهمة بدرس ملفات المرشحين وإجراء مقابلات شفهية مع الذين يتمتعون بالمؤهلات والموصفات المطلوبة.



للراغبين بتقديم طلباتهم لشغل هذا المركز بإمكانهم الإطلاع على الشروط المطلوبة للتعيين والمؤهلات العلمية والخبرات العملية والموانع ادخل على الرابط الآتي: https://www.energyandwater.gov.lb/ar/detail إرسال السير الذاتية مرفقة بالمستندات يتم عبر البريد الالكتروني الآتي:EDLJobs@gmail.com لا يقبل أي طلب يقدّم باليد الى وزارة الطاقة والمياه".

Advertisement