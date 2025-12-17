عبد المسيح: قضية الأساتذة عنوان فشل سياسي متراكم

كتب النائب عبر حسابه على منصة "اكس":" قضية الأساتذة ليست مطلبًا فئويًا بل عنوان فشل سياسي متراكم".



اضاف:" إنصاف الأساتذة واجب سياسي قبل أن يكون اجتماعيًا، وحقوقهم ليست قابلة للمساومة".

