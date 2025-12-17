تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الحشيمي يعلن عدم المشاركة بجلسة الغد رفضًا للإستنسابية

Lebanon 24
17-12-2025 | 17:03
A-
A+
Doc-P-1456701-639016130077745367.jpg
Doc-P-1456701-639016130077745367.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتبر النائب بلال الحشيمي أنّ الممارسات السائدة في العمل البرلماني باتت تبتعد عن منطق الشراكة الدستورية، وتُدار أحيانًا بمنطق فرض الأمر الواقع وتحديد الأولويات بصورة انتقائية، ما استوجب اتخاذ موقف سياسي يحفظ دور مجلس النواب ويصون قواعد العمل التشريعي.

وفي بيان، شدّد الحشيمي على رفضه أي استنسابية في إدارة الجلسات وجدول الأعمال، محذرًا من تحويل الدولة إلى ساحة مصالح حربية أو طائفية، ومن نهج يُفرغ المؤسسات من مضمونها ويستبدل القواعد الدستورية بمنطق الغلبة أو التسويات المؤقتة.

وأشار إلى أنّ جدول أعمال جلسة 18 كانون الأول 2025 خضع لتعديلات أساسية عشية انعقادها، عبر إدراج بنود مصيرية من دون احترام أحكام النظام الداخلي، ولا سيما دور هيئة مكتب المجلس والمهل القانونية التي تضمن حق النواب في الاطلاع والدراسة واتخاذ القرار عن معرفة.
 
ولفت إلى أنّ هذه التعديلات شملت إعادة طرح مشروع قانون تنظيم القضاء العدلي، إضافة إلى مشاريع قروض بقيمة 536 مليون دولار، من دون توفير الوقت الكافي لدراستها أو الاطلاع على تقارير اللجان المختصة.

وفي المقابل، انتقد استمرار تجاهل اقتراح القانون المعجّل المتعلّق باقتراع المغتربين، معتبرًا أن ما يجري يعكس استنسابية واضحة في ترتيب الأولويات واختزالًا غير مقبول لإرادة المجلس ودوره الدستوري.

وختم الحشيمي بالإعلان أنّ قرار عدم المشاركة في جلسة الغد، رغم الرغبة المسبقة بالحضور، جاء دفاعًا عن التشريع لا تعطيلًا له، وحفاظًا على مكانة مجلس النواب وصلاحياته، ورفضًا لتحويل الجلسات التشريعية إلى إجراءات شكلية تُدار خارج الأطر الدستورية وعلى حساب الشفافية وحسن التشريع.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فنان سويسري يعيد جائزة "يوروفيجن" رفضًا لمشاركة إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 03:04:58 Lebanon 24 Lebanon 24
عون أكدت عدم مشاركتها في الجلسة النيابية غدا
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 03:04:58 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا قرر تكتل "الاعتدال الوطني" بشأن جلسة الغد؟
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 03:04:58 Lebanon 24 Lebanon 24
كتلة تحالف التغيير: لن نُشارك في جلسة الغدّ
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 03:04:58 Lebanon 24 Lebanon 24

مكتب المجلس

قانون تنظيم

البرلمان

برلماني

الدستور

القضاء

ستوري

مارس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:44 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:46 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:45 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:31 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
17:32 | 2025-12-17
Lebanon24
16:58 | 2025-12-17
Lebanon24
15:41 | 2025-12-17
Lebanon24
15:27 | 2025-12-17
Lebanon24
15:22 | 2025-12-17
Lebanon24
15:18 | 2025-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24