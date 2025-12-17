تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
14
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
4
o
النبطية
5
o
زحلة
6
o
بعلبك
1
o
بشري
9
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
نصاب الجلسة التشريعية: الاحتساب نسبة إلى عدد المقاعد لا النواب الحاليين
Lebanon 24
17-12-2025
|
22:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
تنعقد الجلسة التشريعية عند الساعة الحادية عشرة قبل ظهر اليوم، وعلى جدول أعمالها 17 مشروع قانون واقتراح قانون أبرزها «الموافقة على إبرام اتفاقية قرض
البنك الدولي
للبنان» بقيمة 250 مليون دولار مخصصة لإعمار جزء مما هدمته
إسرائيل
في حربها الأخيرة على
لبنان
. بالإضافة إلى اقتراح قانون يُعفي المتضررين من الاعتداءات
الإسرائيلية
من ضرائب ورسوم، وتعليق المهل المتعلقة بالحقوق والواجبات الضريبية، ومعالجة العقارات وأقسامها المهدمة جراء الحرب.
كتبت" النهار": تحدثت معلومات عن طريقة احتساب النصاب بعد وفاة النائب غسان
سكاف
. إذ تردد أن عدد النواب الحالي هو الآن 127 وليس 128، وينبغي العودة إلى هيئة مكتب مجلس النواب كي يصار إلى تعديل طريقة احتساب النصاب على هذا الأساس.
إلا أن هذه القراءة غير دستورية ولا نظامية. ويؤكد الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين أن "لا نص دستوريا ولا مادة في النظام الداخلي لمجلس النواب تتحدث عن العودة إلى هيئة
مكتب المجلس
لتعديل طريقة احتساب النصاب. فعدد مقاعد النواب للجلسة العامة هو 128 لا 127، لأن احتساب النصاب يكون على أساس عدد المقاعد النيابية، لا على أساس عدد النواب الحاليين، بدليل أنه في مرات سابقة، كان عدد من النواب قد قدّموا استقالاتهم من عضوية المجلس، إلا أن النصاب القانوني للجلسات بقي يحتسب على أساس الـ128، أي وفق عدد المقاعد النيابية".
ويضيف: "أيام الرئيس حسين
الحسيني
وُضع قانون احتُسب بموجبه النصاب وفق النواب الحاليين، لأنه في ذلك الحين كان يتعذر إجراء انتخابات نيابية بسبب الحرب، وبالتالي كان عدد
أعضاء المجلس
ينقص دوريا نتيجة الوفاة، وطالت الفترة بلا انتخابات نيابية. فوُضع هذا القانون الذي لم يعد قائما اليوم، لكون مفاعيله كانت تنتهي وفق ما ينص في إحدى مواده، فور إجراء أول انتخابات نيابية جديدة".
خريطة الكتل
إذا، عدد
الهيئة العامة
المكتملة اليوم هو 128 نائبا. وعلى هذا الأساس ينبغي تأمين نصاب الـ65 كي تعقد الجلسة. فما الخريطة المتوقعة لحضور الكتل؟
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"معركة" على نصاب الجلسة التشريعية اليوم وانعقادها يفتح النقاش على مصير الانتخابات
Lebanon 24
"معركة" على نصاب الجلسة التشريعية اليوم وانعقادها يفتح النقاش على مصير الانتخابات
18/12/2025 08:23:31
18/12/2025 08:23:31
Lebanon 24
Lebanon 24
اقتراع المغتربين يطيح بنصاب الجلسة التشريعية والعين على جلسة الحكومة
Lebanon 24
اقتراع المغتربين يطيح بنصاب الجلسة التشريعية والعين على جلسة الحكومة
18/12/2025 08:23:31
18/12/2025 08:23:31
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول 61 نائبًا حتى الساعة الى مجلس النواب لحضور الجلسة التشريعية
Lebanon 24
وصول 61 نائبًا حتى الساعة الى مجلس النواب لحضور الجلسة التشريعية
18/12/2025 08:23:31
18/12/2025 08:23:31
Lebanon 24
Lebanon 24
رفع الجلسة التشريعية بسبب فقدان النصاب
Lebanon 24
رفع الجلسة التشريعية بسبب فقدان النصاب
18/12/2025 08:23:31
18/12/2025 08:23:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الهيئة العامة
البنك الدولي
أعضاء المجلس
مكتب المجلس
الإسرائيلية
الإسرائيلي
إسرائيل
الحسيني
تابع
قد يعجبك أيضاً
ردا على رواية عن "منتحل صفة سعودي".. اوساط حكومية معنية :ايحاءات كاذبة لاهداف سياسية
Lebanon 24
ردا على رواية عن "منتحل صفة سعودي".. اوساط حكومية معنية :ايحاءات كاذبة لاهداف سياسية
01:15 | 2025-12-18
18/12/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
النائب سعيد الأسمر يعلن مقاطعته الجلسة التشريعية
Lebanon 24
النائب سعيد الأسمر يعلن مقاطعته الجلسة التشريعية
01:14 | 2025-12-18
18/12/2025 01:14:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"إجتماع باريس الرباعي" لدرء التصعيد الإسرائيلي.. نصاب الجلسة التشريعية مؤمن الا اذا حصلت مفاجآت
Lebanon 24
"إجتماع باريس الرباعي" لدرء التصعيد الإسرائيلي.. نصاب الجلسة التشريعية مؤمن الا اذا حصلت مفاجآت
01:00 | 2025-12-18
18/12/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الاغتراب إلى بري: لإدراج القانون النيابي لغير المقيمين على جدول أعمال الجلسة التشريعية
Lebanon 24
الاغتراب إلى بري: لإدراج القانون النيابي لغير المقيمين على جدول أعمال الجلسة التشريعية
00:52 | 2025-12-18
18/12/2025 12:52:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مطر يعلن مقاطعته الجلسة التشريعية
Lebanon 24
مطر يعلن مقاطعته الجلسة التشريعية
00:36 | 2025-12-18
18/12/2025 12:36:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر حزين جداً.. وفاة ممثلة شهيرة بحريق اندلع صباح اليوم داخل شقتها (صور)
Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة ممثلة شهيرة بحريق اندلع صباح اليوم داخل شقتها (صور)
03:30 | 2025-12-17
17/12/2025 03:30:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن عمليّة إغتيال نصرالله.. هكذا أسقطت إسرائيل 83 قنبلة على الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن عمليّة إغتيال نصرالله.. هكذا أسقطت إسرائيل 83 قنبلة على الضاحية الجنوبية
09:45 | 2025-12-17
17/12/2025 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... الجيش عثر على نفقٍ في بلدة تولين
Lebanon 24
بالفيديو... الجيش عثر على نفقٍ في بلدة تولين
08:46 | 2025-12-17
17/12/2025 08:46:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ختم مصنع أحذية في الشوف.. فيديو يوثّق ما كان يجري داخله!
Lebanon 24
ختم مصنع أحذية في الشوف.. فيديو يوثّق ما كان يجري داخله!
11:31 | 2025-12-17
17/12/2025 11:31:17
Lebanon 24
Lebanon 24
هل أخطأ حزب الله عندما حوّل المقاومة إلى جيش
Lebanon 24
هل أخطأ حزب الله عندما حوّل المقاومة إلى جيش
10:00 | 2025-12-17
17/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:15 | 2025-12-18
ردا على رواية عن "منتحل صفة سعودي".. اوساط حكومية معنية :ايحاءات كاذبة لاهداف سياسية
01:14 | 2025-12-18
النائب سعيد الأسمر يعلن مقاطعته الجلسة التشريعية
01:00 | 2025-12-18
"إجتماع باريس الرباعي" لدرء التصعيد الإسرائيلي.. نصاب الجلسة التشريعية مؤمن الا اذا حصلت مفاجآت
00:52 | 2025-12-18
الاغتراب إلى بري: لإدراج القانون النيابي لغير المقيمين على جدول أعمال الجلسة التشريعية
00:36 | 2025-12-18
مطر يعلن مقاطعته الجلسة التشريعية
00:32 | 2025-12-18
انفجار جسم غريب في الضاحية الجنوبية.. وهذا ما تبين
فيديو
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
18/12/2025 08:23:31
Lebanon 24
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
18/12/2025 08:23:31
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
18/12/2025 08:23:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24