شبكات احتيال عابرة للحدود

تتكرّر في الآونة الأخيرة قضايا خطيرة تكشف وجود شبكات منظّمة تنشط بين وكينيا، تقوم باستقدام فتيات إلى لبنان على نفقة مواطنين، قبل تهريبهن أو استغلالهن في أعمال غير قانونية، في ظل غياب واضح للرقابة والمحاسبة.

وفي أحدث الوقائع، فرت عاملتا منزل من شقة في منطقة غاليري سمعان بعد سرقة مصاغ وذهب، تاركتين طفلة صغيرة وحدها داخل المنزل، ما يشكّل جريمة سرقة وإهمال وتعريض حياة طفلة للخطر".



