تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

يوم عالمي يكرّم لغة عريقة

آية الحاج - Aya El Hajj

|
Lebanon 24
18-12-2025 | 02:30
A-
A+
Doc-P-1456794-639016456261445129.jpg
Doc-P-1456794-639016456261445129.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تُعَدّ اللغة العربية من أعرق اللغات في العالم وأكثرها قدرةً على التعبير عن الأفكار والمشاعر. وقد رافقت هذه اللغة الشعوب العربية عبر التاريخ، فكانت وسيلة للتواصل، وأداة للعلم، وجسرًا يربط الماضي بالحاضر. وفي ظلّ التطوّر السريع وانتشار اللغات الأجنبية، أصبح من الضروري تسليط الضوء على أهميّة اللغة العربية والمحافظة عليها. ولهذا السبب، يحتفل العالم في الثامن عشر من كانون الأوّل باليوم العالمي للغة العربية، تأكيدًا على مكانتها ودورها الثقافي والحضاري.
 
 اختارت منظّمة الأمم المتحدة يوم الثامن عشر من كانون الأوّل يومًا عالميًا للغة العربية، بعدما أصبحت لغةً رسميّة معتمدة ضمن لغاتها. ويهدف هذا اليوم إلى تعزيز الوعي بأهميّة اللغة العربية، وتشجيع استخدامها في مختلف مجالات الحياة، إضافةً إلى دعم تعليمها ونشرها بين الأجيال الجديدة. كما يُعدّ هذا اليوم فرصة للاحتفال بجمال اللغة العربية وثرائها، من خلال الأنشطة الثقافيّة والأدبيّة في المدارس والمؤسّسات.
من جهتها، أوضحت معلّمة اللغة العربية ميريام الخطيب "أنّ اللغة العربية تمتلك تاريخًا طويلًا، وقد استطاعت أن تحافظ على مكانتها رغم تغيّر الأزمنة". وأشارت الخطيب إلى "أنّها لغة غنيّة بالمفردات والتراكيب، ممّا يجعلها قادرة على التعبير الدقيق عن مختلف المعاني". وقالت "إنّ تعلّم اللغة العربية يساعد التلميذ على تنمية مهاراته في القراءة والكتابة والتفكير السليم".
وأكّدت "أنّ اللغة العربية تُسهم في الحفاظ على الهويّة الثقافيّة للشعوب العربية". مشدّدة على "أنّ الاهتمام باللغة العربية في المدارس هو الأساس لبقائها قويّة في المستقبل".
بدورها قالت ريهام، وهي طالبة في سنتها الجامعيّة الأولى وقد اختارت اللغة العربية تخصّصًا لدراستها "إنّها تشعر بالسعادة عندما تتعلّم حروفًا وكلمات جديدة، لأنّ ذلك تساعدها على القراءة والكتابة بشكل أفضل". وأضافت "أنّ اللغة العربية جميلة في كتابتها ونطقها، رغم أنّ تعلّمها يحتاج إلى جهد ومثابرة".
على الرغم من انتشار اللغات الأجنبية في لبنان، ما زالت اللغة العربية تحظى بمكانة مهمّة في المجتمع اللبناني. فهي اللغة الرسميّة للبلاد، وتُدرَّس في كل المدارس والجامعات. كما تُستخدم في وسائل الإعلام المختلفة، مثل الصحف، ونشرات الأخبار، والبرامج الثقافيّة. إضافةً إلى ذلك، تُنظَّم أنشطة مدرسيّة ومسابقات أدبيّة تشجّع التلاميذ على القراءة والكتابة باللغة العربية، ويجري الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية سنويًا، ممّا يُسهم في ترسيخ حبّ هذه اللغة في نفوس الأجيال الصاعدة.
في الختام، تُعَدّ اللغة العربية جزءًا أساسيًا من هويّتنا الثقافيّة، والمحافظة عليها مسؤوليّة تقع على عاتق الجميع، ولا سيّما التلاميذ. ويُشكّل اليوم العالمي للغة العربية مناسبة للتأكيد على أهميّة هذه اللغة وضرورة استخدامها والاعتزاز بها. فإذا حافظنا على لغتنا وتعلّمناها بإتقان، نكون قد حافظنا على تراثنا الثقافي وأسهمنا في بناء مستقبل أفضل.
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
مؤسسة "أديان" تعيد إحياء يوم التضامن وتكرم المبدعين عبر الحدود
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 10:50:24 Lebanon 24 Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر: المحبة تتحدث لغة دولية وعالمية لانها تاريخ
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 10:50:24 Lebanon 24 Lebanon 24
البابا لاوون: أنتم بلد متنوع تجمعكم لغة واحدة وهي لغة الرجاء
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 10:50:24 Lebanon 24 Lebanon 24
بلبلة في حزب عريق.. مساع لابعاد احد النواب
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 10:50:24 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

المجتمع اللبناني

اليوم العالمي

الأمم المتحدة

وسائل الإعلام

التعبير عن

المستقبل

من جهته

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:45 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:46 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:31 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:22 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

آية الحاج - Aya El Hajj

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:31 | 2025-12-18
Lebanon24
03:30 | 2025-12-18
Lebanon24
03:06 | 2025-12-18
Lebanon24
03:00 | 2025-12-18
Lebanon24
02:53 | 2025-12-18
Lebanon24
02:45 | 2025-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24