20
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
21
o
جبيل
18
o
صيدا
22
o
جونية
14
o
النبطية
12
o
زحلة
10
o
بعلبك
2
o
بشري
12
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
لبنان
بعد اعتكاف استمر أياماً.. المساعدون القضائيون يستأنفون عملهم
Lebanon 24
18-12-2025
|
02:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت لجان المساعدين القضائيين في بيان اليوم عن العودة إلى العمل في جميع المحاكم وقصور العدل، بعد اعتكاف دام ستة أيام. وأوضحت اللجان أن هذا القرار جاء لإفساح المجال أمام الحكومة لإعادة النظر برواتبهم وتحسين أوضاعهم المعيشية، مع الحرص على عدم إلحاق أي ضرر بالمتقاضين، لا سيّما الموقوفين منهم.
وأكدت اللجان تضامنها مع بيان رابطة موظفي
الإدارات العامة
، مشيرة إلى ضرورة إيصال صوت الموظفين وتحقيق مطالبهم المحقة.
وناشدت اللجان رئيس الجمهورية
جوزاف عون
ورئيس مجلس النواب
نبيه بري
ورئيس
مجلس الوزراء
نواف سلام
لتحمّل مسؤولياتهم الدستورية والنظر الجدي والعاجل في المطالب العادلة للمساعدين القضائيين والعمل على رفع الغبن الواقع عليهم.
وشددت اللجان على أن اجتماعاتها ستبقى مفتوحة لمتابعة التطورات واتخاذ أي قرار مناسب وفق تجاوب السلطات مع هذه المطالب.
