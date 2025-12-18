بعد اعتكاف استمر أياماً.. المساعدون القضائيون يستأنفون عملهم

أعلنت لجان المساعدين القضائيين في بيان اليوم عن العودة إلى العمل في جميع المحاكم وقصور العدل، بعد اعتكاف دام ستة أيام. وأوضحت اللجان أن هذا القرار جاء لإفساح المجال أمام الحكومة لإعادة النظر برواتبهم وتحسين أوضاعهم المعيشية، مع الحرص على عدم إلحاق أي ضرر بالمتقاضين، لا سيّما الموقوفين منهم.



وأكدت اللجان تضامنها مع بيان رابطة موظفي ، مشيرة إلى ضرورة إيصال صوت الموظفين وتحقيق مطالبهم المحقة.



وناشدت اللجان رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس لتحمّل مسؤولياتهم الدستورية والنظر الجدي والعاجل في المطالب العادلة للمساعدين القضائيين والعمل على رفع الغبن الواقع عليهم.



وشددت اللجان على أن اجتماعاتها ستبقى مفتوحة لمتابعة التطورات واتخاذ أي قرار مناسب وفق تجاوب السلطات مع هذه المطالب.

Advertisement