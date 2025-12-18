تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

بعد اعتكاف استمر أياماً.. المساعدون القضائيون يستأنفون عملهم

Lebanon 24
18-12-2025 | 02:25
أعلنت لجان المساعدين القضائيين في بيان اليوم عن العودة إلى العمل في جميع المحاكم وقصور العدل، بعد اعتكاف دام ستة أيام. وأوضحت اللجان أن هذا القرار جاء لإفساح المجال أمام الحكومة لإعادة النظر برواتبهم وتحسين أوضاعهم المعيشية، مع الحرص على عدم إلحاق أي ضرر بالمتقاضين، لا سيّما الموقوفين منهم.

وأكدت اللجان تضامنها مع بيان رابطة موظفي الإدارات العامة، مشيرة إلى ضرورة إيصال صوت الموظفين وتحقيق مطالبهم المحقة.

وناشدت اللجان رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام لتحمّل مسؤولياتهم الدستورية والنظر الجدي والعاجل في المطالب العادلة للمساعدين القضائيين والعمل على رفع الغبن الواقع عليهم.

وشددت اللجان على أن اجتماعاتها ستبقى مفتوحة لمتابعة التطورات واتخاذ أي قرار مناسب وفق تجاوب السلطات مع هذه المطالب.
مواضيع ذات صلة
المساعدون القضائيون.. اعتكاف تحذيري بسبب رفع المحسومات التقاعدية
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 10:50:31 Lebanon 24 Lebanon 24
إعتكاف المساعدين القضائيين يوقف المحاكم والمعاملات القانونية
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 10:50:31 Lebanon 24 Lebanon 24
لجان المساعدين القضائيين تمدد اعتكافها 3 أيام وتلوّح بتصعيد شامل
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 10:50:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي ينسحب من طوباس بعد عملية استمرت 4 أيام
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 10:50:31 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

رئيس مجلس الوزراء

الإدارات العامة

مجلس الوزراء

جوزاف عون

نواف سلام

نبيه بري

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً
أيضاً في لبنان
Lebanon24
03:31 | 2025-12-18
Lebanon24
03:30 | 2025-12-18
Lebanon24
03:06 | 2025-12-18
Lebanon24
03:00 | 2025-12-18
Lebanon24
02:53 | 2025-12-18
Lebanon24
02:45 | 2025-12-18
