"ناضل ورفع الصوت حتى الرمق الاخير".. "نادي قضاة لبنان" نعى خالد زودة

نعى " " في بيان، القاضي المتقاعد خالد زودة.



وجاء في البيان: "ناضل ورفع الصوت حتى الرمق الاخير... حتى انقطع الصوت، رحم الله القاضي المتقاعد خالد زودة الذي عاش عفيف النفس ودأب حتى بعد احالته على التقاعد على المطالبة بحقوق القضاة، وعسى ان يتحقق الحلم ولو بعد حين. ببالغ الحزن والاسى ينعيك نادي قضاة ايها القاضي المثال، ويتقدم من عائلتك بالعزاء ويسأل لهم الصبر والسلوان".