لبنان
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا معسكرًا وبنى تحتية عسكرية لحزب الله في مناطق متفرقة من لبنان
Lebanon 24
18-12-2025
|
03:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعلن الجيش
الإسرائيلي
انه هاجم معسكرًا وبنى تحتية عسكرية لحزب الله في مناطق متفرقة من
لبنان
وقال في بيان: "سنواصل ضرباتنا ضد
حزب الله
في لبنان لإزالة الخطر الذي يهددنا ووجود بنى تحتية ارهابية وأنشطة عناصر لحزب الله داخل تلك المواقع هو خرق للتفاهمات بين
إسرائيل
ولبنان
لبنان
عربي-دولي
الإسرائيلي
إسرائيل
تابع
