بصاروخين.. استهداف "رابيد" في الطيبة ووقوع إصابات

استهدفت غارة إسرائيلية بصاروخين سيارة من نوع رابيد في ما أدى إلى إصابة شخصين، وفق ما أفادت مندوبة " ".

إلى ذلك، أفادت " " بأن الغارة التي نفذها الطيران المسيّر المعادي على بلدة الطيبة حصلت أثناء وجود شاحنة تابعة لمؤسسة وعدد من العمال في المكان، مما أدى إلى احتراق آليتين وإصابة عدد من العمال.

ولاحقا أعلن الجيش في بيان انه استهدف أحد عناصر في منطقة الطيبة.