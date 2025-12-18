تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

من دعمٍ مشروط إلى صدام مباشر: عون والقوات عند مفترق سياسي

جاد الحاج - Jad El Hajj

|
Lebanon 24
18-12-2025 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1456842-639016511463310360.webp
Doc-P-1456842-639016511463310360.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

لم يكن تصريح رئيس الجمهورية جوزاف عون عن "انكشاف لعبة من يروّج للحرب" مجرّد موقف عابر، بل بدا أقرب إلى توصيف سياسي مقصود لمسارٍ يتكرّس في الداخل اللبناني، حيث تحوّلت الحرب، أو التلويح بها، إلى أداة تعبئة واستثمار انتخابي لدى بعض القوى. وعندما يشير رئيس الجمهورية إلى أن "ثمّة من يعيش على نَفَس الحرب"، فهو يحمّل هذا الكلام دلالة سياسية مباشرة ويضع إصبعه على سلوك سياسي بات واضح المعالم، ويعكس في الوقت نفسه حجم التباعد بين رئاسة الجمهورية وجهة بعينها اعتادت رفع السقف إلى حدّ المغامرة بالاستقرار.

في هذا السياق، يصعب فصل هذا الموقف عن مسار العلاقة المتقلّبة بين عون و"القوات اللبنانية"، فالدعم الذي وفّرته "القوات" لوصول عون إلى سدّة الرئاسة لم يكن يوماً تفويضاً مطلقاً، بل جاء محكوماً بشروط سياسية ورهانات محدّدة على طبيعة الدور الذي يُفترض بالرئيس أن يلعبه. ومع انتقال عون إلى ممارسة صلاحياته الدستورية، بدأ التباين يظهر تدريجياً في جوهر المقاربة، حيث يرى عون موقع الرئاسة كمساحة إدارة توازنات دقيقة في مرحلة إقليمية شديدة الهشاشة، في حين تريد "القوات" أن يكون رأس الدولة في موقع الاشتباك المفتوح داخلياً وخارجياً.

هذا التباعد لم يأتِ من فراغ. فإصرار عون على اعتماد خطاب هادئ، ورفضه الانجرار إلى مواجهات مباشرة، ولا سيما في الملفات السيادية الحسّاسة، وحرصه على عدم تحويل الرئاسة إلى منصة استقطاب حاد، كلّها خيارات اصطدمت برؤية "القوات" التي دفعت باتجاه تصعيد سياسي دائم، معتبرة أن اللحظة مؤاتية لرفع السقوف إلى أقصاها. ومع الوقت، تحوّل الاختلاف في الرؤية إلى مصدر توتّر مكتوم، سرعان ما خرج إلى العلن عبر انتقادات مباشرة ومبطّنة وُجّهت إلى أداء الرئاسة، واتهامات بالرمادية والتساهل.

لكن ما استجدّ في الآونة الأخيرة هو انتقال هذا التوتّر من الإطار السياسي العام إلى مستوى أكثر حساسية، تمثّل في امتعاض واضح لدى كل من رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام من أداء وزير الخارجية يوسف رجي، المحسوب على "القوات اللبنانية". ووفق ما تشير إليه أوساط مطّلعة، فإن مواقف الوزير وتصريحاته في ملفات خارجية دقيقة، ولا سيما تلك المتصلة بإيران والعلاقات الإقليمية، بدت وكأنها تعبّر عن توجّه حزبي أكثر مما تعكس موقف الدولة اللبنانية، ما وضع الرئاستين أمام إشكالية تجاوز حدود الدور المفترض لوزارة الخارجية.

هذا الانزعاج المزدوج لا يمكن قراءته كحادثة معزولة، بل يأتي في صلب الخلاف القائم حول وظيفة السلطة وموقع الدولة في لحظة إقليمية مفتوحة على احتمالات خطرة. فمن جهة، يتمسّك عون بمقاربة تقوم على خفض منسوب التوتر، وتحييد لبنان قدر الإمكان عن ارتدادات الصراعات المحيطة، ومن جهة أخرى، تسعى "القوات" إلى إبقاء الاشتباك السياسي في أعلى مستوياته، سواء عبر الخطاب أو عبر توظيف المخاطر الأمنية في معركة الرأي العام والانتخابات.

من هنا، ترى المصادر أن تصريح عون الأخير يكتسب دلالته الأعمق. فهو ليس فقط إدانة ضمنية لمن يروّج للحرب، بل رسالة مباشرة بأن رئاسة الجمهورية لن تكون شريكاً في تسويق الخوف أو الاستثمار في الدم، ولن تنخرط في لعبة شدّ الحبال التي تهدّد السلم الداخلي. وفي المقابل، يبدو أن "القوات اللبنانية"، وفق المصادر نفسها، ماضية في خيارها التصعيدي، حتى ولو أدى ذلك إلى تعميق الشرخ مع رأس الدولة.

وما بين رئاسة ترى أن أولويتها منع الانفجار، وحزب يراهن على حافة الانفجار كأداة سياسية، يتكرّس الخلاف كصراع مقاربات. ومع اقتراب الاستحقاقات السيادية والانتخابية، يبدو هذا التوتّر مرشّحاً لمزيد من التظهير، في بلد لم يعد يحتمل ترف اللعب بالنار.
 
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
بين الفيدرالية والسيادة... الإتحاد الأوروبي عند مفترق طرق
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 13:01:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير إيراني: لبنان يقف عند مفترق طرق حاسم
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 13:01:51 Lebanon 24 Lebanon 24
دعم اميركي مشروط للجيش والحرب رهن الحوار الاميركي الإيراني
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 13:01:51 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب في برقية للرئيس عون: لبنان موجود على مفترق طرق تاريخي
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 13:01:51 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

القوات اللبنانية

الدولة اللبنانية

وزارة الخارجية

وزير الخارجية

الانتخابية

اللبنانية

الجمهوري

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:51 | 2025-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2025-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:58 | 2025-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:57 | 2025-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:56 | 2025-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

جاد الحاج - Jad El Hajj

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:51 | 2025-12-18
Lebanon24
06:00 | 2025-12-18
Lebanon24
05:58 | 2025-12-18
Lebanon24
05:57 | 2025-12-18
Lebanon24
05:56 | 2025-12-18
Lebanon24
05:52 | 2025-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24