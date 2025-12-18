تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
20
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
18
o
صيدا
17
o
جونية
17
o
النبطية
12
o
زحلة
14
o
بعلبك
4
o
بشري
12
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
غارة… وتغريدة خلال ثوانٍ: أدرعي يسبق الدخان بالبيان!
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
18-12-2025
|
03:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
فور وقوع أي غارة، وقبل أن ينقشع الدخان أو تُعرف هوية المستهدف، يطلّ المتحدث باسم جيش العدو أفيخاي أدرعي بتغريدة شبه فورية، لا تتأخر أكثر من دقيقة، ليعلن أنّ “الاستهداف تمّ بنجاح”.
اللافت أنّ أدرعي لم يعد يحدّد صفة أو مسؤولية الشخص المستهدف، مكتفيًا باستخدام توصيف واحد يتكرر في كل مرة: “عنصر في حزب الله”، من دون أي تفاصيل إضافية أو إثباتات.
تغريدات جاهزة، لغة واحدة، وتوقيت مدروس… وكأن الرواية تُكتب مسبقًا بانتظار لحظة التنفيذ.
المصدر:
لبنان 24
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
