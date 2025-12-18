تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تباعد أم تقارب؟.. هذه صورة علاقة بري - حزب الله

محمد الجنون Mohammad El Jannoun

|
Lebanon 24
18-12-2025 | 06:00
A-
A+
Doc-P-1456882-639016541714031042.jpeg
Doc-P-1456882-639016541714031042.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بسلاسةٍ تُرافقها "رقابة سياسية"، يمضي مسار التفاوض غير المباشر بين لبنان وإسرائيل عبر لجنة "الميكانيزم"، وذلك من خلال مشاركة الوفد المدني اللبناني الذي يرأسه السفير سيمون كرم.

"حزب الله" في المُقابل، يراقب ما يجري، وقد أعرب سابقاً عبر لسان أمينه العام الشيخ نعيم قاسم أنّ ضمّ مدنيين إلى "الميكانيزم" يمثل خطيئة، لكنه في الوقت نفسه لم يرفع سقف التحدي، بل حافظ على وتيرة معينة من الخطاب الذي يحمل سردية ثابتة وهي عدم المضي باتجاه مناقشة ملف تسليم السلاح قبيل وقف العدوان الإسرائيليّ على لبنان.

في الواقع، يقفُ "حزب الله" أمام مفترق طرق، فاكتفاؤه بـ"الكلام والموقف" تجاه رفضه لمبدأ ضم مدنيين في "التفاوض"، إنما فُهمَ على أنه "قبول على مضض" بما حصل، طالما أن رئيس مجلس النواب نبيه بري قد وافق على مسار التفاوض بشكله الحالي. ضمنياً، ساهم رئيس المجلس في سحب ورقة الضغط المتزايد من يد "حزب الله" في ملف التفاوض، ولو كان بري غير موافق على المسار الحالي، لكانَت الأمور اتجهت في مسارٍ آخر، ولكان بري نفسه قد خاض انتفاضة جديدة ضدّ أيّ خطوة تؤدي إلى تفاوض مباشر مع إسرائيل على قاعدة التأسيس لاتفاقية سلام أو تطبيع.

تقولُ مصادر سياسية إنه "بسبب بري، قرر حزب الله الانكفاء عن التصعيد تجاه خطوة التفاوض التي يقودها سيمون كرم"، مشيرة إلى أنّ "الحزب، ورغم اعتراضه على وجود مدنيين، إلا أنه لم يرَ في ما حصل تجاوزاً لخطوط حمراء رسمها ووضعها"، وتضيف: "حالياً، يراقب الحزب ويرصدُ ما ستقوم به الدولة من خطوات، لكنه في الوقت نفسه يتحدث عن ترميم قدراته، وهو الأمر الذي يتعارض مع مفهوم تقوية الدولة الذي يتحدث عنه، الأمر الذي يجعل موقف الحزب متناقضاً في آن معا".

اليوم، يعيش "حزب الله" الضغط الداخلي في بيئته الشعبية حيث أن هناك أصواتاً باتت تميل إلى قبول التفاوض، بعدما وجدت أنَّ خيار الحرب لم ينفع، بل أدى إلى إقحام لبنان في أتون خسائر جمة وضخمة، ولم تنتهِ حتى الآن. في المقابل، لا يستطيع "حزب الله" ممارسة الضغوط في بيئته خصوصاً على أولئك الذين يؤيدون المسار الدبلوماسي والتفاوضي، إذ أن هذا الأمر سيصطدم بتساؤلات مشروعة يتحدث عنها مواطنون وهي: ما الذي أعطتنا الحرب غير الخسائر؟ ما البدائل عن التفاوض؟ وهل نحنُ قادرون على تحمل حرب أخرى؟

هذه التساؤلات وغيرها تضعُ "حزب الله" في مواجهة غير مباشرة مع بيئته، ولهذا السبب يُطلق الموقف من دون أن يُترجمه ميدانياً وعملانياً. لكن في مقابل ذلك، فإن "حزب الله" لا يستطيع أن يتبنى سردية الضعف والهوان، خصوصاً من ناحية السلاح وتمسكه به، ذلك أن هذا الخطاب سينقلبُ فوراً عليه ويؤدي إلى إضعافه من الداخل. لهذا السبب، يجد "حزب الله" في كلام "تعزيز القدرات" متنفساً له لتقوية بيئته التي ما زالت تعول عليه، لكنه في الوقت نفسه هناك من يفهم ذلك بأنهُ خطوة لجر إسرائيل نحو الانقضاض على لبنان مُجدداً، وهنا تكمن المفارقة الخطيرة.

بالنسبة لـ"حزب الله"، قد يكونُ من السهل عليه القبول بحربٍ كبيرة يؤدي فيها دوراً عسكرياً دفاعياً لإعادة "صقل صورته" أمام الرأي العام اللبناني، لكنه في المقابل، لا يستطيع ولا بأي شكلٍ من الأشكال أن يفتح الباب أمام سردية الضعف، ذلك أن بيئته لن تقبل بذلك، وهذا ما يقوله كثيرون مؤيدون لـ"حزب الله".
لذلك، يجدُ "حزب الله" نفسهُ أمام خيارات القبول بالوقائع والتماهي معها من دون تجاوز الخطوط الحمراء، بينما الضامن الأول والأخير بالنسبة له سياسياً هو رئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث أن الأخير يمثلُ المفاوض السياسي الأبرز بالنسبة لـ"حزب الله" والحليف الوحيد الذي يؤتمن على ما يريده "حزب الله"، بينما يُعتبر الطرف الذي يمكنه محاورة الأطراف الدولية ونقل الرسائل إليها.

أمام كل هذا، يعتبر "حزب الله" أن مسار التفاوض والكلام الدبلوماسي هو الأنسب بالنسبه له في ظل هذه المرحلة إلا في حال قررت إسرائيل نسف كل هذه الخيارات بشن حرب جديدة سيتعامل "حزب الله" بضغطٍ هائل وصعوبات بالغة في ظل تقدم تكنولوجي وخروقات ما زالت مستمرة في صفوفه.

وإلى حين تبلور صورة الوضع، فإنّ خيارات "حزب الله"، وفق المصادر، هو التزام اطلاق المواقف لا أكثر ومراقبة ما ستؤول إليه مسارات التفاوض بإشراف بري، وبعد ذلك لكل حادث حديث.
 
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
لا تقدم في علاقة "التيار" و"حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 18:24:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: حزب الله مشروع استراتيجي له علاقة بالرؤية وله علاقة بمعالجة قضايا الناس والمواقف من كل ما يتحداهم ويتصدى لهم
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 18:24:33 Lebanon 24 Lebanon 24
علاقة محرّمة انتهت بمذبحة في مصر.. أمّ وثلاثة أبناء ضحايا جريمة قتل بـ"السم" (فيديو وصور)
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 18:24:33 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله"يطرح مناقشة الإستراتيجية الدفاعية مجدداً: خيار جدي ام كسب للوقت ؟
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 18:24:33 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

الإسرائيلي

نبيه بري

دبلوماسي

إسرائيل

التزام

ان بري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

محمد الجنون Mohammad El Jannoun

@MhdJannoun
صحافي وكاتب ومُحرّر
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:22 | 2025-12-18
Lebanon24
11:18 | 2025-12-18
Lebanon24
11:16 | 2025-12-18
Lebanon24
11:15 | 2025-12-18
Lebanon24
11:08 | 2025-12-18
Lebanon24
10:49 | 2025-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24