|
لبنان

الأجواء باردة... إليكم بالتفاصيل كيف سيكون طقس الأيام المقبلة

Lebanon 24
18-12-2025 | 05:49
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تلامس معدلاتها النهارية، ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من بعد الظهر ويتكون الضباب على المرتفعات.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، تؤدي الى طقس مستقر مع أجواء باردة نسبيا خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى وارتفاع بدرجات الحرارة النهارية ، حيث تلامس معدلاتها الموسمية اعتبارا من يوم غد الجمعة.

تحذير من خطر الانزلاقات بسبب الجليد على الطرق الجبلية على ارتفاع 1400 متر ، خلال الليل وفي ساعات الصباح الاولى.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الاول في بيروت بين 13و 21، في طرابلس بين 10و 19درجة وفي زحلة بين 4 و 14 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس:  

قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية .

الجمعة:  

قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تلامس معدلاتها النهارية، ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من بعد الظهر ويتكون الضباب على المرتفعات.

السبت:  

غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ، مع تشكل ضباب كثيف على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر، و يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال الليل في المناطق الجبلية.

الأحد:  

غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية وضباب على المرتفعات، يتساقط الرذاذ بشكل متفرق خلال الفترة الصباحية ويتحول الطقس بعد الظهر الى قليل الغيوم.

-الحرارة على الساحل من 14 الى 21 درجة ، فوق الجبال من 3 الى 13 درجة، في الداخل من 3 الى 15 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية نهارا، متقلبة ليلا، سرعتها بين 10و 30 كم/س.

-الانقشاع: جيد إجمالا .

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 30 و 55 %.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 22 درجة.

-الضغط الجوي: 770 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6,38

-ساعة غروب الشمس: 16,32
