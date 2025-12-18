بو صعب: القوانين التي أُقرت عند اقفال المحضر اصبحت نافذة

أعلن مجلس النواب ، بعد رفع الجلسة التشريعية، ان "القوانين التي أُقرت عند اقفال المحضر اصبحت نافذة".



وأكد ان رئيس الجمهورية "حريص على عدم تعطيل أي "، لافتا الى انه "عندما تكون كتلة بحجم "الجمهورية القوية" غير موجودة في الجلسة هذا دليل نقص".



وتمنى "فتح صفحة جديدة"، وقال: "الاغتراب يجب أن يصوت لـ128 نائباً ، وكنت قلت،أنه إذا ذهبنا الى خيار إعادة فتح المهل للمغتربين للتسجيل للاقتراع لـ128 نائباً سنكون ملزَمين بتمديد تقني لمجلس النواب.



