تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
15
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
7
o
بعلبك
4
o
بشري
10
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
جابر استقبل اتحاد بلديات الشمال والفيحاء : 36 مليون دولار من عائدات الهاتف الخلوي ستصرف قريبا
Lebanon 24
18-12-2025
|
07:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد
وزير المالية
ياسين جابر
أنه "لن يألو جهدا في تعزيز كل ما يخدم انماء مناطق
الشمال
"، معتبرا "أن الانماء اما يكون شاملا، وإما فقد كل كلام عن العدالة الاجتماعية وتعزيز الانتماء الوطني معناه".
وأشار الى "أن الاجراءات التي اتخذت والتي ستستكمل على المستوى الجمركي في مرفأ
طرابلس
وعند المعابر على الحدود، الهدف الرئيس منها ليس وضع حد للتهريب والتهرب الجمركي وحسب، انما كي يستعيد هذا المرفأ دوره الفاعل وسمعته العالمية خصوصا وأن مهامه ستكون اساسية ومفصلية راهنا ومستقبلا، وواحدة من عناصر تفعيل
الدورة
الاقتصادية التي ستترك أثرا ايجابيا في الانتعاش الاجتماعي، على مستوى الشمال ككل، الى جانب النشاط الاقتصادي الفاعل المنتظر نتيجة استكمال الخطوات القانونية المرتبطة بإنشاء
مطار القليعات
".
كلام جابر جاء اثر استقباله وفدا من اتحاد بلديات الشمال والفيحاء عرض معه لواقع البلديات هناك وللمخصصات التي تحتاجها، حيث كشف عن "تخصيص مبلغ مالي قريب سيصرف للبلديات واتحاداتها بقيمة ٣٦ مليون دولار من عائدات الهاتف الخلوي عن العام ٢٠٢٤، وذلك فور جهوزية الجداول المرتبطة بعملية التوزيع والتي تعدها
وزارة الداخلية
والبلديات، كونها صاحبة الدور في ذلك".
وكانت للوزير جابر، لقاءات مع النائب
أحمد الخير
وسفير
لبنان
في
نيجيريا
وسام كلاكش.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
باسيل استقبل رئيس اتحاد بلديات البحيرة ورئيس بلدية مشغرة
Lebanon 24
باسيل استقبل رئيس اتحاد بلديات البحيرة ورئيس بلدية مشغرة
18/12/2025 18:17:17
18/12/2025 18:17:17
Lebanon 24
Lebanon 24
حمود استقبل رئيس اتحاد بلديات جزين
Lebanon 24
حمود استقبل رئيس اتحاد بلديات جزين
18/12/2025 18:17:17
18/12/2025 18:17:17
Lebanon 24
Lebanon 24
المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض: ربما نجني 400 مليار دولار عائدات من الرسوم الجمركية هذا العام
Lebanon 24
المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض: ربما نجني 400 مليار دولار عائدات من الرسوم الجمركية هذا العام
18/12/2025 18:17:17
18/12/2025 18:17:17
Lebanon 24
Lebanon 24
المدير العام للدفاع المدني يستقبل رئيس اتحاد بلديات بشري
Lebanon 24
المدير العام للدفاع المدني يستقبل رئيس اتحاد بلديات بشري
18/12/2025 18:17:17
18/12/2025 18:17:17
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
إقتصاد
وزارة الداخلية
مطار القليعات
وزير المالية
أحمد الخير
ياسين جابر
سفير لبنان
القليعات
نيجيريا
تابع
قد يعجبك أيضاً
الراعي يرأس لقاء الميلاد لرابطة "قنوبين الرسالة والتراث" في بكركي
Lebanon 24
الراعي يرأس لقاء الميلاد لرابطة "قنوبين الرسالة والتراث" في بكركي
11:15 | 2025-12-18
18/12/2025 11:15:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غارة سبلين… شقير يزور علاء شحادة ويتابع وضعه الصحي
Lebanon 24
بعد غارة سبلين… شقير يزور علاء شحادة ويتابع وضعه الصحي
11:08 | 2025-12-18
18/12/2025 11:08:40
Lebanon 24
Lebanon 24
سلامة خلال فعالية لمناسبة اليوم العالمي للغة العربية: تجاوب المدارس أكثر من توقعاتنا
Lebanon 24
سلامة خلال فعالية لمناسبة اليوم العالمي للغة العربية: تجاوب المدارس أكثر من توقعاتنا
10:49 | 2025-12-18
18/12/2025 10:49:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: معركة ودائع اللبنانيين بدأت.. حرب المصارف والدولة ستشتعل
Lebanon 24
بالفيديو: معركة ودائع اللبنانيين بدأت.. حرب المصارف والدولة ستشتعل
10:49 | 2025-12-18
18/12/2025 10:49:25
Lebanon 24
Lebanon 24
جمعية "الأرض": مشروع جرّ مياه نهر الأوّلي والقرعون إلى بيروت بأي جدوى وأي ثمن؟
Lebanon 24
جمعية "الأرض": مشروع جرّ مياه نهر الأوّلي والقرعون إلى بيروت بأي جدوى وأي ثمن؟
10:44 | 2025-12-18
18/12/2025 10:44:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ختم مصنع أحذية في الشوف.. فيديو يوثّق ما كان يجري داخله!
Lebanon 24
ختم مصنع أحذية في الشوف.. فيديو يوثّق ما كان يجري داخله!
11:31 | 2025-12-17
17/12/2025 11:31:17
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الزلزال القادم على مدينة إسطنبول التركية.. هذا ما قاله خبير جيولوجي لبناني
Lebanon 24
عن الزلزال القادم على مدينة إسطنبول التركية.. هذا ما قاله خبير جيولوجي لبناني
14:32 | 2025-12-17
17/12/2025 02:32:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكبر في العالم… الصين تستعد لبناء "القنبلة المائية"!
Lebanon 24
الأكبر في العالم… الصين تستعد لبناء "القنبلة المائية"!
14:00 | 2025-12-17
17/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة… وتغريدة خلال ثوانٍ: أدرعي يسبق الدخان بالبيان!
Lebanon 24
غارة… وتغريدة خلال ثوانٍ: أدرعي يسبق الدخان بالبيان!
03:58 | 2025-12-18
18/12/2025 03:58:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ضابط مفقود.. ومختار يناشد
Lebanon 24
ضابط مفقود.. ومختار يناشد
07:34 | 2025-12-18
18/12/2025 07:34:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:15 | 2025-12-18
الراعي يرأس لقاء الميلاد لرابطة "قنوبين الرسالة والتراث" في بكركي
11:08 | 2025-12-18
بعد غارة سبلين… شقير يزور علاء شحادة ويتابع وضعه الصحي
10:49 | 2025-12-18
سلامة خلال فعالية لمناسبة اليوم العالمي للغة العربية: تجاوب المدارس أكثر من توقعاتنا
10:49 | 2025-12-18
بالفيديو: معركة ودائع اللبنانيين بدأت.. حرب المصارف والدولة ستشتعل
10:44 | 2025-12-18
جمعية "الأرض": مشروع جرّ مياه نهر الأوّلي والقرعون إلى بيروت بأي جدوى وأي ثمن؟
10:42 | 2025-12-18
شحادة لبى دعوة ماغرو إلى مأدبة غداء.. وبحث في مشاريع الوزارة وإمكان التعاون
فيديو
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
Lebanon 24
"ما رديت خاتم الخطوبة".. نادين نسيب نجيم بأجرأ مقابلة وهذا ما قالته عن أجرها وطلاقها وعن الحب (فيديو)
03:08 | 2025-12-17
18/12/2025 18:17:17
Lebanon 24
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
18/12/2025 18:17:17
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
18/12/2025 18:17:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24