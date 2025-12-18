جابر استقبل اتحاد بلديات الشمال والفيحاء : 36 مليون دولار من عائدات الهاتف الخلوي ستصرف قريبا

أكد أنه "لن يألو جهدا في تعزيز كل ما يخدم انماء مناطق "، معتبرا "أن الانماء اما يكون شاملا، وإما فقد كل كلام عن العدالة الاجتماعية وتعزيز الانتماء الوطني معناه".



وأشار الى "أن الاجراءات التي اتخذت والتي ستستكمل على المستوى الجمركي في مرفأ وعند المعابر على الحدود، الهدف الرئيس منها ليس وضع حد للتهريب والتهرب الجمركي وحسب، انما كي يستعيد هذا المرفأ دوره الفاعل وسمعته العالمية خصوصا وأن مهامه ستكون اساسية ومفصلية راهنا ومستقبلا، وواحدة من عناصر تفعيل الاقتصادية التي ستترك أثرا ايجابيا في الانتعاش الاجتماعي، على مستوى الشمال ككل، الى جانب النشاط الاقتصادي الفاعل المنتظر نتيجة استكمال الخطوات القانونية المرتبطة بإنشاء ".



كلام جابر جاء اثر استقباله وفدا من اتحاد بلديات الشمال والفيحاء عرض معه لواقع البلديات هناك وللمخصصات التي تحتاجها، حيث كشف عن "تخصيص مبلغ مالي قريب سيصرف للبلديات واتحاداتها بقيمة ٣٦ مليون دولار من عائدات الهاتف الخلوي عن العام ٢٠٢٤، وذلك فور جهوزية الجداول المرتبطة بعملية التوزيع والتي تعدها والبلديات، كونها صاحبة الدور في ذلك".



وكانت للوزير جابر، لقاءات مع النائب وسفير في وسام كلاكش.

