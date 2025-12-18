تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

جابر استقبل اتحاد بلديات الشمال والفيحاء : 36 مليون دولار من عائدات الهاتف الخلوي ستصرف قريبا

Lebanon 24
18-12-2025 | 07:06
A-
A+
Doc-P-1456974-639016636234912760.jpg
Doc-P-1456974-639016636234912760.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد وزير المالية ياسين جابر أنه "لن يألو جهدا في تعزيز كل ما يخدم انماء مناطق الشمال"، معتبرا "أن الانماء اما يكون شاملا، وإما فقد كل كلام عن العدالة الاجتماعية وتعزيز الانتماء الوطني معناه".

وأشار الى "أن الاجراءات التي اتخذت والتي ستستكمل على المستوى الجمركي في مرفأ طرابلس وعند المعابر على الحدود، الهدف الرئيس منها ليس وضع حد للتهريب والتهرب الجمركي وحسب، انما كي يستعيد هذا المرفأ دوره الفاعل وسمعته العالمية خصوصا وأن مهامه ستكون اساسية ومفصلية راهنا ومستقبلا، وواحدة من عناصر تفعيل الدورة الاقتصادية التي ستترك أثرا ايجابيا في الانتعاش الاجتماعي، على مستوى الشمال ككل، الى جانب النشاط الاقتصادي الفاعل المنتظر نتيجة استكمال الخطوات القانونية المرتبطة بإنشاء مطار القليعات".

كلام جابر جاء اثر استقباله وفدا من اتحاد بلديات الشمال والفيحاء عرض معه لواقع البلديات هناك وللمخصصات التي تحتاجها، حيث كشف عن "تخصيص مبلغ مالي قريب سيصرف للبلديات واتحاداتها بقيمة ٣٦ مليون دولار من عائدات الهاتف الخلوي عن العام ٢٠٢٤، وذلك فور جهوزية الجداول المرتبطة بعملية التوزيع والتي تعدها وزارة الداخلية والبلديات، كونها صاحبة الدور في ذلك".

وكانت للوزير جابر، لقاءات مع النائب أحمد الخير وسفير لبنان في نيجيريا وسام كلاكش.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
باسيل استقبل رئيس اتحاد بلديات البحيرة ورئيس بلدية مشغرة
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 18:17:17 Lebanon 24 Lebanon 24
حمود استقبل رئيس اتحاد بلديات جزين
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 18:17:17 Lebanon 24 Lebanon 24
المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض: ربما نجني 400 مليار دولار عائدات من الرسوم الجمركية هذا العام
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 18:17:17 Lebanon 24 Lebanon 24
المدير العام للدفاع المدني يستقبل رئيس اتحاد بلديات بشري
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 18:17:17 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

وزارة الداخلية

مطار القليعات

وزير المالية

أحمد الخير

ياسين جابر

سفير لبنان

القليعات

نيجيريا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:15 | 2025-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:08 | 2025-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:49 | 2025-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:49 | 2025-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:44 | 2025-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:15 | 2025-12-18
Lebanon24
11:08 | 2025-12-18
Lebanon24
10:49 | 2025-12-18
Lebanon24
10:49 | 2025-12-18
Lebanon24
10:44 | 2025-12-18
Lebanon24
10:42 | 2025-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24